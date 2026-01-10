Grupo Sano: cuando la salud se camina, se baila y se construye en comunidad

Cada miércoles y viernes, el Centro de Salud 27 del barrio Intersindical, en la zona sur de la capital salteña, se llena de movimiento, risas y ganas de vivir mejor. Entre caminatas, desayunos saludables, bailes, cumpleaños y charlas compartidas, el Grupo Sano se consolidó como una experiencia comunitaria que transforma la prevención en encuentro y la salud en una construcción colectiva, sostenida por una convicción profunda: la salud se aprende y se practica todos los días. Al frente está la licenciada Laura Carando, psicopedagoga y especialista en Salud Pública, alma y motor del proyecto, una verdadera heroína silenciosa de la prevención que puso a las personas en el centro del cuidado.

Con 12 años de trayectoria como jefa de programa en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, Carando recorrió la provincia trabajando en promoción, prevención y participación comunitaria. Luego, al trasladarse al Centro de Salud Intersindical, esa experiencia tuvo continuidad: abrió "Grupo Sano", un espacio pensado para brindar herramientas de prevención para personas que padecen enfermedades crónicas —diabetes, hipertensión, cáncer y otras patologías— con un objetivo claro: reducir riesgos a través de una vida saludable, entendida no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional, social y vincular.

Aprender a vivir mejor

El grupo comenzó a caminar, literal y simbólicamente, el 21 de septiembre de 2023, Día de la Sanidad.

"Somos muy activos y organizados, caminamos, bailamos, festejamos cumpleaños, organizamos jornadas en fechas especiales y generamos acciones de prevención", detalló Laura.

Y añadió: "se fue haciendo camino al andar, como diría el poeta Antonio Machado, se fueron integrando". Con cartelitos en la sala de espera, charlas con médicos clínicos, nutricionistas, psicólogos, y un trabajo articulado con todo el equipo de salud, comenzaron las derivaciones y el sueño empezó a tomar forma.

El enfoque fue claro: la salud como proceso de aprendizaje. "Fuimos aprendiendo juntos a conocernos, a compartir, a contar las vivencias, los malos aprendizajes, los malos hábitos y aprender juntos a reemplazarlo por hábitos saludables. También fuimos construyendo el sentido de pertenencia al grupo", expresó.

Una de las reuniones en el Centro de Salud 27.

Grupo Sano se convirtió en una comunidad con símbolos propios. Tiene un himno -la canción Resistiré-, un logo creado colectivamente: una figura humana en verde, abrazada por un corazón en forma de cinta roja, camisetas con el logo, un mural con el Árbol de la Vida realizado por los pacientes, el equipo de salud, el Samec y los vecinos. Además, el grupo es padrino del sexto grado de la escuela Raúl Cortázar, guardianes de la Bandera de la Paz, y realizan acciones solidarias que dejan huella.

Las actividades son tan diversas como constantes y van desde caminatas matutinas: a las 7 en verano, a las 8 en invierno, baile y gimnasia pasiva en sillas, con pesas, desayunos y meriendas saludables los miércoles y viernes, y celebración de cumpleaños, hasta jardinería, cuidado y mantenimiento de los patios del centro de salud, actividades por el Día de Prevención de la Obesidad y Diabetes e incluso viajes recreativos, como escapadas a las aguas termales de Los Sauces. Actualmente participan unas 30 personas de manera habitual, y el grupo también acompaña a quienes no pueden movilizarse mediante un grupo de WhatsApp, especialmente personas con obesidad mórbida o tratamientos oncológicos. El próximo viernes reanudarán sus actividades 2026 con un desayuno saludable en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del centro de salud.

Salud que también es solidaridad

Uno de los capítulos más conmovedores del Grupo Sano es su trabajo solidario con escuelas rurales. En la escuelita Santa Rita de Escoipe, camino a Cachi, que es plurigrado, detectaron una necesidad básica y urgente.

"Cuando fuimos la primera vez a visitar la escuela, vimos que lo que más anhelaban los niños eran zapatillas, dado que caminan dos horas para ir a la escuela y dos horas para volver a sus casas. Ellos comen en la escuelita, entonces, le llevamos de regalo zapatillas y medias, y festejamos los cumpleaños de todos, porque cuando hablábamos con ellos, nos decían que nunca habían festejado sus cumpleaños, así que les llevábamos torta, piñata, globos y hasta festejamos el de la directora. Todos quedaron fascinados", contó Laura.

La visita a la escuela Santa Rita, de Escoipe.

"La mayor inversión que tiene que hacer Salud Pública es invertir en prevenir, en llegar antes que la enfermedad, con información clara, y esta es una manera", dijo Laura, quien lejos de conformarse, Laura ya proyecta nuevos espacios: grupos sanos para niños, adolescentes, mujeres y padres. El próximo 3 de febrero comenzará la convocatoria para participar del proyecto "Con perfume de mujer", un espacio de aprendizaje para elevar la autoestima, para que la mujer se sienta revalorizada y con nuevos proyectos de vida, estará dirigido a madres que acompañan procesos de aprendizaje de sus hijos.

Las personas interesadas en sumarse pueden acercarse para una entrevista los días 19 y 20 de enero, de 8 a 12 hs, en el Centro de Salud 27 del barrio Intersindical.

"La salud no es otra cosa que una construcción; no se agota en la teoría, sino que se expresa en la práctica, con la puesta en acción, donde el protagonista es el propio ser humano, que va creando su camino al andar", finalizó.