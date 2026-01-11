Con shows y tradiciones, la ciudad dio inicio a la temporada veraniega

La ciudad de Salta dio ayer la bienvenida oficial a la temporada de verano con un evento en el centro histórico que combinó música, danzas y propuestas recreativas, y que marcó el inicio de una agenda que superará las 300 actividades durante los meses de enero y febrero.

La apertura, organizada por la Municipalidad a través del Ente de Turismo, reunió a vecinos y visitantes en una jornada con fuerte impronta cultural. Actuaron el ballet de la Peña Boliche Balderrama, el grupo "Los de la Linda", Ezequiel Correa y su banda andina, y el ballet "La Güemesiana". A ellos se sumaron la comparsa "Los Incas" y el ballet caporal "Corazón de Oro", que aportaron color y ritmo al encuentro. El intendente Emiliano Durán participó de la actividad y acompañó el inicio de la temporada, que incluyó juegos, sorteos y propuestas para toda la familia.

Desde el Ente de Turismo destacaron que esta apertura simboliza el comienzo de un verano con una intensa programación distribuida en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de sostener a Salta como un destino activo durante todo el año y fortalecer su oferta cultural y recreativa durante la temporada alta.

Proyecciones

Por otra parte, el viernes se realizó la primera reunión del año del Comité de Turismo de la Ciudad, con la participación de referentes del sector público y privado, donde se presentó el balance estadístico del desempeño turístico durante 2025 y el plan de acción para el primer trimestre de 2026, además de los lineamientos generales del Plan de Gestión Turística para el próximo año.

Entre las acciones previstas para los primeros meses de 2026 se encuentran la realización de peñas todos los jueves en la plazoleta IV Siglos, los tradicionales Cambios de Guardia los miércoles y sábados, intervenciones carnestolendas y culturales en los corredores gastronómicos, la propuesta Sunset Güemes y una amplia agenda de más de 300 actividades en museos, ferias artesanales, el Teleférico San Bernardo y distintos espacios de la ciudad, destinadas tanto a salteños como a turistas.

El Plan de Gestión Turística 2026 estará estructurado en cuatro ejes estratégicos: la generación de datos a través del fortalecimiento del Observatorio Turístico; el desarrollo y potenciación de la oferta turística de la ciudad; la implementación de un programa de calidad, capacitación y formación para el sector; y la intensificación de las acciones de promoción turística en los mercados prioritarios.

El impacto en 2025

En cuanto al balance del año 2025, se informó que la ciudad de Salta registró 641.794 arribos turísticos, una ocupación hotelera promedio anual del 44% y 1.491.399 pernoctes, lo que significó un impacto económico de $167.694.134.017, consolidando al turismo como uno de los principales motores de desarrollo económico y social de la capital.

Se destacó además que durante las vacaciones de invierno se alcanzó una ocupación hotelera del 69% con 76.381 arribos, junto con los fines de semana largos, como los períodos de mayor afluencia de visitantes. El Comité de Turismo, presidido por Fernando García Soria, continúa consolidándose como un ámbito de articulación entre el sector público y privado, con la participación de la Cámara Hotelera Gastronómica, el Salta Convention Bureau, la Cámara de Turismo de Salta, la AHT Filial Salta, la Asociación Salteña de Agencias de Turismo y las áreas municipales de Desarrollo de la Oferta y Promoción Turística.

.