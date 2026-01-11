Guadalupe Núñez: "Hoy por hoy, nuestra lucha más grande es el ejercicio legal de la profesión"

En el 2025 el Colegio de Corredores Inmobiliarios cumplió 15 años de vida en la ciudad de Salta, 15 años de vida institucional. Hace dos años que Guadalupez Núñez es la presidenta. En diálogo con El Tribuno destacó los logros, brindó un panorama sobre la actualidad en nuestra provincia y dio recomendaciones.

Durante su gestión se cumplieron los 15 años del Colegio...

El 6 de marzo próximo se van a cumplir dos años de gestión como presidenta. En septiembre del año pasado se cumplieron los 15 años del Colegio de Corredores Inmobiliarios y aún lo seguimos festejando. Lo que se celebra es la creación de nuestra ley.

¿Cómo funciona actualmente en Salta la ley?

La verdad es que desde el colegio, hoy por hoy, nuestra lucha más grande es el ejercicio legal de la profesión. Hoy la opinión pública se entera en las noticias, todo el tiempo, de las estafas que se dan con cierta regularidad. En marketplace, en las redes sociales, un montón de gente que comercializa propiedades, sin tener matrículas, sin ser corredor inmobiliario. Ahora también con el tema de los hospedajes turísticos; tenemos un montón de estafas. Así que desde el Colegio, todo el tiempo aprovechamos este tipo de espacios para hacernos visibles, para que la gente sepa que hay un Colegio, que representamos a los profesionales matriculados y que brinda el respaldo a la hora de contratar a alguien que tenga matrícula.

¿Usted me dice que ofrecen alquileres por la web? y que además hay gente que busca eso...

Está lleno. En sitios como marketplace, vos entrás y te ofrecen un heladera, una bicicleta, el alquiler de una casa en Cerrillos, alquileres temporarios. Tengo una amiga, colega, que tiene su casa en Cerrillos, y un día el hijo le dice: mamá, nuestra casa está siendo publicitada en Internet. Ella se contacta, como haciendo el trabajo de pesquisa, y le pedían reserva por la casa. Es decir, te roban las fotos, te vinculan a una estafa. Y lo peor es que la gente cae íLa gente paga el adelanto! No puedo creer que alguien pueda dar una plata, una reserva, pero indudablemente lo hacen y la gente cae. Así que hay que tener mucho cuidado en ese momento por el alquiler temporario. También por los terrenos que te venden.

Acá tuvimos a una sindicalista que vendía el mismo terreno a tres personas distintas...

Hay un montón de cosas. Imagínate ir a pagar una casa que la viste en foto por marketplace. Pero bueno, nosotros como institución, tenemos que advertir y cuidar a la sociedad. Tenemos a muchísimos colegas que también publicitan en marketplace, lo que la gente tiene que ver, no es si están alquilando o vendiendo en marketplace; el sitio web o una red social no es el problema. Lo que hay que ver es quién ofrece, si es una inmobiliaria, si es una oficina, hay que verificar el teléfono, para que después cualquier cosa puedas ir y ver, o consultar. Recomendamos eso: que la gente se preocupe por ver si es una inmobiliaria y si tiene un número de matrícula, si es un corredor con todos los papeles. Nosotros tenemos una página web donde cualquier interesado puede ingresar y ver el padrón de matriculados. Entonces yo te digo, soy Guadalupe Núñez, matrícula 65, vos entras y vas a ver mi foto, mi dirección, todos los datos, que son públicos. En síntesis: no hay forma que alguien te diga que tiene matrícula, que es corredor, y vos después que no lo puedas verificar de una forma muy fácil desde tu casa.

¿Y cómo se hace para ser corredor? ¿Qué se estudia?

Es una carrera de pregrado que está en la Siglo XXI, en la Pascal, en la Universidad Católica, modalidad presencial, a distancia; y ahora ya está saliendo también la licenciatura ya de grado.

¿Y después tenés que matricularte adónde? ¿Dónde están las oficinas?

Exacto. El Colegio de Corredores Inmobiliarios está en General Güemes 1683 y ahí sí se pueden acercar, pedir los requisitos, ya una vez que se tenga el título. Los requisitos no son tantos, es algo fácil de juntar y bueno, listo, también se puede ver por las páginas web, no hace falta que te acerques al colegio, los requisitos también son públicos.

Y para la gente que busca alquilar ¿también es bueno que se acerquen al Colegio?

Y, la verdad que si no se tiene algún corredor de confianza o alguien recomendado, sí, claro. Uno entra al padrón, somos 638 en este momento de matriculados en toda la provincia. Entonces vos decís bueno, yo tengo mi casa que quiero alquilar, vender, no tengo alguien de referencia: entro a la página del Colegio, veo y ya por nombre, por cara, por algo, te da más confianza a alguien que otro, tengo el teléfono, lo llamo y analizo. Pero por lo menos ya sabes que estás yendo con un profesional matriculado que si el día de mañana pasa algo, va a haber un tribunal de ética de un colegio que también se va a ser responsable del accionar de ese matriculado.

Son un poco como la garantía...

Y sí, claro, por supuesto. Siempre que hay un Colegio es un respaldo. Claro que sí.

Una problemática actual, de hoy. El tema de los papás del interior que tienen sus hijos por estudiar en alguna universidad de Salta, que buscan alquiler. ¿También es recomendable acudir a la web Colegio?

Sí. También es bueno. Ya tenemos consultas. Vuelvo a decir: siempre es recomendable buscar un corredor inmobiliario matriculado. Hay que tener en cuenta que nosotros, como corredores, también trabajamos en equipo, tenemos muchos grupos de WhatsApp. Entonces sí, yo no llego a tener el pedido tuyo. Puede que un colega sí. Pero siempre en la confianza de trabajar con corredores. Y más cuando se trata, en este caso, que es sensible de chicos que vienen a veces solitos. Obviamente que vienen los padres, les alquilan el departamento y todo, pero después también es todos los meses a quién le van a pagar el alquiler. Si se les surge algún problema con la propiedad, quién va a estar ahí también para ayudarlos. Es un tema que hay que pensarlo bien.

En esta semana también hubo novedades desde la DGR...

Uno de los roles de la presidencia del Colegio es dedicarse a hacer gestión. Este lunes tuvimos una reunión con la gente de la Dirección General de Rentas porque cambió la modalidad del sellado en los contratos de locación, boletos de compra-venta, todos se firman. Antes era presencial ese trámite. Y ahora cambiaron totalmente la modalidad y lo hicieron todo online. Entonces pedimos una reunión con ellos como para interiorizarlo porque nosotros hacemos también ese trabajo. Tenemos que seguir siempre actualizando al colega, informándole sobre esto, y en la semana conseguimos la reunión.

Es todo más ágil ahora...

Va a ser todo más online, más digital, no tanto presencial, entonces también va a estar bueno porque te agiliza y no tenés estar presente o viajando para hacer un trámite. Para una firma. En el tema es el sellado de los contratos de locación y de compra-venta que nosotros como intermediarios también hacemos ese servicio. Como noticia es positivo y ya quedamos en hacer alguna capacitación para el Colegio con la gente de Rentas. Nosotros como Colegio nos adelantamos y nos reunimos antes que saquen la Circular para los colegios profesionales. Y esto es porque hay que informarles a todos.

En su gestión al frente del Colegio ¿qué logro destaca?

Creo que nuestro Colegio cada vez tiene más visibilidad en la comunidad. Para este año Salta tiene la Vicepresidencia en la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. En noviembre volví a ser reelecta en ese cargo que la verdad que es algo muy bueno porque nos da también una visibilidad y una representación a nivel federal. La Federación Inmobiliaria de la República Argentina nuclea a cámaras y colegios de todo el país y bueno, Salta hoy, nuestro colegio a través de mi gestión, tiene la Vicepresidencia de la región norte que creo que eso es algo muy importante; es la primera vez que ocurre en nuestro colegio.