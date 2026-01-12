 Argentina Space 2026: el gran encuentro del nuevo ecosistema espacial, tecnológico e industrial se realizará en Salta

inicia sesión o regístrate.
La economía espacial ya supera los USD 560.000 millones a nivel mundial y proyecta alcanzar los USD 1,8 billones para 2035. Hoy, sectores clave como telecomunicaciones, observación de la Tierra, inteligencia artificial, electrónica avanzada, infraestructura digital, minería, energía, agroindustria, logística y defensa dependen crecientemente de soluciones basadas en tecnología espacial. Argentina Space 2026 nace precisamente para conectar estos mundos y transformar ese potencial en negocios concretos, innovación aplicada y nuevas oportunidades de inversión.
Salta, nuevo epicentro del sector espacial
La elección de Salta no es casual. La provincia se ha consolidado como uno de los territorios más relevantes del hemisferio sur para la observación astronómica y la investigación del cielo, con proyectos de referencia internacional como QUBIC y LLAMA. Su ubicación estratégica, infraestructura, conectividad y condiciones climáticas la convierten en un escenario ideal para presentaciones tecnológicas, rondas de negocios B2B y exhibiciones de alto impacto.
Un evento de alcance multisectorial
Argentina Space 2026 está especialmente orientado a empresas, startups, universidades, organismos públicos e inversores vinculados con:
- tecnología satelital y telecomunicaciones
- infraestructura digital
- inteligencia artificial y data science
- ingeniería aeroespacial
- minería y energía
- IoT, software y automatización
- industria, metalmecánica y servicios técnicos
- inversión y financiamiento tecnológico
- ciencias espaciales, derecho espacial y sector académico
-
Oportunidades para sponsors y expositores
El evento contará con más de 3.000 m² de exposición, seminarios, conferencias y rondas de negocios. Las empresas interesadas podrán participar como expositoras o sponsors, accediendo a categorías que incluyen stands, visibilidad institucional, participación en conferencias y beneficios exclusivos de posicionamiento.
Las categorías de sponsoreo incluyen niveles SUPERNOVA, SUN, UNIVERSE y GALAXY, además de opciones Entry Level (Jupiter, Saturn, Mars, Earth y Moon), permitiendo que tanto grandes corporaciones como empresas pymes en expansión encuentren el formato adecuado para participar.
Un hito adicional: la Misión Argentina Tripulada AR-01
Durante la convocatoria será presentada la Misión Argentina Tripulada AR-01, uno de los hitos más relevantes para la ciencia y la industria espacial del país. La misión será encabezada por Noel de Castro, primera astronauta oficialmente reconocida por CONAE, cuya trayectoria científica y participación en programas de investigación internacional simbolizan una nueva etapa para Argentina en el ámbito de las misiones tripuladas.
Argentina Space 2026 representa una oportunidad estratégica para:
- ganar visibilidad ante decisores del sector
- abrir puertas comerciales en nuevos mercados
- fortalecer reputación institucional
- acceder a rondas de negocios y networking internacional
- formar parte del núcleo fundador del Nuevo Espacio en Argentina
El momento para ingresar al sector espacial y consolidar presencia regional es ahora.
Datos de contacto prensa y contratación de sponsor
Argentina Space 2026 - Centro de Convenciones de Salta
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Contacto: +54 9 387 6339461 / +54 9 387 4414070.