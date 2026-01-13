PUBLICIDAD

Especial
Clima en Salta
Accidente vial en Salta
Dakar 2026
Siniestro vial
Inflación
Liga Argentina de Básquet
Literatura argentina
Depresión
Escape de gas
Salta

Alerta y susto en Lesser por la rotura de un caño maestro de gas 

 Un caño maestro de gas fue dañado durante trabajos de extensión de fibra óptica en la zona de Lesser, lo que generó una importante fuga y un operativo preventivo. La situación fue controlada y no hubo clientes afectados. 
Martes, 13 de enero de 2026 21:36
Foto: Javier Rueda
Un operativo se desplegó este martes 13 en la zona de Lesser tras registrarse la rotura de un caño maestro de gas, lo que generó una  fuga y preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector. El incidente ocurrió aproximadamente a unos 5 kilómetros del Quirquincho y obligó a activar protocolos de seguridad.

Foto: Javier Rueda

Según confirmaron fuentes, la fuga motivó la intervención inmediata de personal de Bomberos, Policía de la Provincia y la empresa prestataria del servicio, Naturgy. En el lugar se realizaron cortes preventivos y se restringió la circulación para evitar riesgos mayores.

Foto: Javier Rueda

De acuerdo a la información oficial, el caño maestro fue dañado de manera accidental durante trabajos de extensión de fibra óptica realizados por una empresa privada. La rotura se produjo en el marco de esas tareas y no estuvo vinculada a una falla propia de la red de gas.

 

Tras el alerta inicial y el despliegue de los equipos de emergencia, la pérdida fue rápidamente controlada. Desde Naturgy se informó que la rotura ya fue reparada, no se registran pérdidas activas y la situación se encuentra bajo control, sin riesgo para la población.

Asimismo, se aclaró que no hubo clientes afectados por el incidente ni interrupciones en el suministro de gas, y que el operativo se desarrolló como medida preventiva ante la fuga detectada en un primer momento.

 

