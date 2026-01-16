Clima en Salta: alerta amarilla desde el sábado a la tarde hasta el domingo por la noche

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para este fin de semana en la provincia de Salta. Si tenías pensado ir al río o pasar un tiempo en la pileta, no parece que el clima vaya a acompañar esas actividades. Se prevé que unos buenos mates con bollos, buñuelos o alguna tortita frita sean la alternativa para este sábado y domingo lluvioso.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Viernes con alerta amarilla

Alerta amarilla para el viernes. Captura de pantalla SMN.

Se verán afectadas por la tarde las siguientes localidades:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Por la noche hay alerta en la Puna y al norte de la provincia

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

El sábado también trae alerta amarilla

Sábado: se extiende la alerta para otras regiones de la provincia. Captura de pantalla SMN.

Sábado por la mañana con alerta en:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Rivadavia

Por la noche hay alerta en:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

En los Valles Calchaquíes se esperan tormentas esperan precipitaciones abundantes con lluvias y tormentas de intensidad diversa

Por la tarde y durante la noche hay alerta amarilla en:

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

El domingo trae una advertencia a lo largo de toda la provincia

Domingo con alerta amarilla en toda la provincia. Captura de pantalla SMN.

Hay alerta amarilla que rige a lo largo de toda la jornada en:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Por la tarde-noche hay alerta en las siguientes áreas:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Por la noche del domingo hay alerta en:

Rivadavia

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, se recomienda a la población mantenerse alerta e informada durante las alertas catalogadas en nivel amarillo. Las mismas incluyen

posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Es importante prestar atención a las mismas.