Salta fortalece el abordaje preventivo de la problemática del suicidio

"El suicidio es una problemática de alerta a nivel mundial y es indispensable ponerla en la agenda, en la conversación de la ciudadanía, para promover que nos cuidemos unos a otros y nos apoyemos cuando alguien la está pasando mal", remarcó el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, en una entrevista con Radio Salta.

El funcionario destacó el paso que se dispone a dar Salta, a partir de la cooperación con la que el Ministerio Público Fiscal aportará datos estadísticos a Salud para fortalecer el abordaje integral de la problemática del suicidio. "Nosotros, en el sistema de salud pública, llevamos adelante desde hace ya varios años lo que se llama vigilancia epidemiológica, que es un seguimiento de los casos de intentos de suicidio y de suicidios consumados. Es una herramienta clave para que personas que necesitan asistencia profesional puedan recibirla en forma oportuna y adecuada", precisó Teruel.

Por ahora esa base estadística solo cuenta con datos aportados por los distintos servicios de salud. "Muchos casos de suicidios y de intentos de suicidio no llegan al sistema sanitario. Por ello hemos acudido al Procurador y ahora vamos a poder contar con datos estadísticos del Ministerio Público Fiscal y tener un registro más abarcativo para brindar los apoyos, tratamientos y asistencias profesionales", agregó.

El licenciado en psicología sostuvo que el paso era indispensable, "porque muchos casos, que suceden en hogares o en la vía pública y no llegan a Salud, entran en procesos de investigación en fiscalías".

Teruel afirmó que Salta, a través de su sistema de Salud, trae desde hace varios años un registro más exhaustivo que el de otras provincias, que empezaron a atender la vigilancia epidemiológica recién desde 2023, cuando la Nación la declaró prioritaria.

Sobre la relación entre las adiciones y los suicidios, el funcionario señaló que los consumos problemáticos son considerados un factor de riesgo. "Nosotros, años atrás, hicimos un trabajo de investigación con base en un relevamiento de pacientes. De ese estudio surgió que un 26% de las personas que venían a hacer un tratamiento por cuadros de dependencia de drogas declaró haber tenido algún intento de suicidio".

Si bien a nivel mundial los suicidos se cuentan entre las tres principales causas de muerte en la población joven e incluso adolescente, Teruel aclaró que el impacto de esa problemática trasciende a esos rangos etarios. "Lo que vemos en nuestra provincia es que episodios de suicidios o de intentos de suicidio se producen también en la población adulta e incluso en la población de adultos mayores", señaló. "Una persona que está con ideación suicida e hizo un intento puede repetirlo. Por eso es muy importante que reciba atención profesional. También es clave el apoyo de los entornos, que también necesitan ayuda, orientación y contención", insistió.

Primer nivel de atención

El secretario de Salud Mental y Adiciones, Martín Teruel, señaló que uno de los objetivos que tiene trazados la cartera que conduce el ministro Federico Mangione para este año consiste en contar con presencia profesional en salud mental en cada centro de salud. "La gran mayoría ya tiene un psicólogo o psicóloga, y esa presencia nos parece sumamente importante, porque los centros de salud deben consolidarse como primer nivel de atención, el lugar a donde primero una persona pueda acudir por su proximidad, el de la primera escucha, la primera atención y el que eventualmente genera las derivaciones hacia servicios más complejos o una hospitalización necesaria", finalizó Teruel.

Intercambiarán información para proteger vidas en riesgo

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia aportará datos estadísticos al Ministerio de Salud para fortalecer el abordaje integral de la problemática del suicidio. El intercambio de información, que apunta a fortalecer las acciones preventivas y de acompañamiento en el ámbito de la salud mental, fue acordado en una reunión que mantuvieron el procurador general, Pedro García Castiella, y la coordinadora del área de Informática de ese organismo, Patricia Aballay, con secretario de Servicios de Salud, Martín Miguel Monerris, y el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, ante una iniciativa del ministro del área, Federico Mangione.

En ese marco, se estableció que el área de Informática del Ministerio Público Fiscal aportará a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones datos estadísticos correspondientes a la totalidad de los casos de suicidio e intentos que se registran a diario, para complementar la información que la cartera de Salud releva a partir de los ingresos al sistema sanitario.

La sistematización y análisis de esos datos se considera una herramienta clave para el diseño de políticas públicas, protocolos institucionales y programas de salud mental basados en evidencia, ya que posibilita una asignación eficiente de recursos y el fortalecimiento de los dispositivos de atención y prevención.

La reunión con funcionarios de Salud fue encabezada por el procurador general.

El abordaje estadístico integral permitirá identificar patrones y factores de riesgo, tales como franjas etarias más afectadas, género, contextos socioeconómicos, consumo problemático de sustancias, antecedentes de violencia, estacionalidad y zonas geográficas con mayor incidencia, facilitando así la planificación de estrategias preventivas focalizadas y oportunas.

Los funcionarios reunidos en esa mesa coincidieron en que contar con información confiable y completa sobre intentos de suicidio y suicidios consumados ayudará a la detección temprana de situaciones de riesgo y a intervenciones antes de los desenlaces fatales, evitando la invisibilización de casos que resultan fundamentales para la prevención.

El trabajo articulado también permitirá dimensionar el impacto del suicidio y las tentativas en las familias y entornos cercanos, promoviendo acciones de acompañamiento psicológico, social y comunitario que contribuyan a reducir el aislamiento, el estigma y la revictimización.

Se busca, concretamente, transformar datos en conocimiento, fortalecer la respuesta del Estado y avanzar en un abordaje integral orientado a la protección de la vida ante una problemática compleja y sensible.