Hoy llega a Salta el vuelo desde Florianópolis

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes recibirá hoy a las 18.45 el vuelo inaugural Florianópolis–Salta, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector privado.

La recepción incluirá distintas actividades protocolares y culturales, entre ellas el bautismo del avión, la entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que buscará poner en valor la identidad cultural y la hospitalidad salteña.

Desde hoy, Aerolíneas Argentinas inaugura oficialmente el vuelo directo Salta–Florianópolis, que contará con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10.40, con arribo a Florianópolis a las 13.15, y regreso a las 16.20, llegando a Salta a las 19.15. En tanto, los viernes, la salida desde Salta será a las 10.00, con arribo a las 12.35, mientras que el regreso despegará a las 15.50 y arribará a Salta a las 18.45.

El servicio será operado con aeronaves con capacidad para 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Otras rutas

Con esta nueva conexión, Salta suma cuatro vuelos internacionales directos —Lima, Asunción, Panamá y Florianópolis—, reforzando su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte argentino y potenciando el turismo receptivo, en especial desde el mercado brasileño.

En cuanto a los costos de alojamiento, por ejemplo una alternativa es optar por una habitación Deluxe con vista al mar, que incluye desayuno, con un precio estimado de $1.027.000 por toda la estadía.