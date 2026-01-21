PUBLICIDAD

21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Rivadavia Banda Sur
Luciano Benavides
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Salta

Boleto para los pacientes oncológicos de Salta

Se amplia el cupo tras un convenio entre la Municipalidad y Saeta.
Miércoles, 21 de enero de 2026 01:59
El programa del Boleto Solidario Municipal 2026 llega con buenas noticias. El cupo de beneficiarios se ampliará para llegar a más vecinos que lo necesitan. Por ello, la Municipalidad de Salta y Saeta (Sociedad Anónima de Transporte Automotor) formalizaron la renovación del convenio anual que garantiza la gratuidad en el transporte público para sectores vulnerables.

La principal novedad de este año es la ampliación de beneficio para pacientes oncológicos adultos. Hasta el momento, el programa era exclusivo para embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos sin obra social y mujeres pertenecientes al Programa de Protección a la Víctima de Violencia. Todos beneficiarios con domicilio en Salta capital.

Con la firma del convenio entre la secretaría de Desarrollo Social, Daiana Ovalle y la vicepresidenta de SAETA, María Laura Montarcé, el año llega con más acompañamiento integral. El beneficio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para conocer los requisitos para acceder al boleto, los interesados podrán acercarse hasta el Centro Cívico Municipal, en las oficinas del programa del Boleto Solidario, Av. Paraguay 1240.

