Las mejores imágenes de la llegada de Luciano Benavides a Salta, bajo la lluvia y en caravana

La llegada de Luciano Benavides a Salta dejó una secuencia de imágenes que resumen una jornada histórica para el deporte provincial y Nacional. Bajo una persistente llovizna, la caravana avanzó entre motos, bocinazos y aplausos, mientras vecinos y fanáticos se acercaban para saludar al campeón del Dakar 2026. Desde el aeropuerto hasta el microestadio Delmi, cada tramo ofreció postales cargadas de emoción, orgullo y reconocimiento, con escenas aéreas, abrazos, banderas y gestos que quedaron registrados en una de las recepciones más históricas de los últimos años.