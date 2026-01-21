Ayer volvieron a operar chalanas en Aguas Blancas

Ayer a las 11, con los caudales del río Bermejo en los niveles más altos del presente ciclo hidrológico, los cruces de personas y mercancías en chalanas quedaron restablecidos entre Aguas Blancas y Bermejo, donde estaban suspendidos desde la madrugada del lunes por razones de seguridad.

Hasta las últimas horas del día, esos servicios náutico que canalizan los mayores movimientos en la frontera de Orán se desenvolvieron bajo condiciones críticas, en las que solo las embarcaciones dotadas con motores más potentes salieron a desafiar al torrentoso curso. Aun así, dos chalanas estuvieron a nada de zozobrar. Por fortuna, está vez todo quedó en un susto mayúsculo y no hubo que lamentar otra tragedia.

El incidente dejó a la vista que el servicio requiere una mayor observancia de las fuerzas de seguridad establecidas sobre ambas márgenes: la Prefectura argentina y la Naval boliviana. También una regulación de aspectos elementales, como la potencia mínima que deberían tener los motores de esas embarcaciones y la cantidad máxima de pasajeros con la que deberían operar.

Las chalanas son un pilar de los movimientos que sostienen a infinidad de familias ligadas a los trabajos de la frontera. No se les puede exigir a comerciantes, pasadores, carreros, chalaneros, gomeros ni otros actores que se desenvuelven en la informalidad que decidan, a ojo de buen cubero, si las condiciones del río se prestan para que los cruces de personas y mercancías sean mínimamente seguros. Para eso están las estaciones hidrométricas que entregan datos precisos y actualizados del nivel de caudales del Bermejo, tanto aguas arriba, como aguas abajo y a la propia altura del Puerto de Chalanas.

Con caudales en ascenso

El lunes al mediodía, con el servicio de chalanas suspendido por razones de seguridad, el río Bermejo tenía en Aguas Blancas un nivel de 5,43 metros, en ascenso por las lluvias que persisten en las nacientes de Bolivia.

Aguas abajo, en Paso Sarmiento, el curso tenía esa tarde 6,25 metros. Ese nivel ya crítico fue superado en la madrugada ayer, con 6.79 metros en Paso Sarmiento. Ese nuevo techo disparó una alerta a todas las poblaciones de la zona costera de San Martín y Rivadavia ante un riesgo "muy elevado" de desbordes. En esas condiciones ayer, en Aguas Blancas, hubo chalanas sobrecargadas.