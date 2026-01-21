Inspección de Mangione al hospital de Gral. Güemes

El ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, se hizo presente en el Hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Gral. Güemes, con el objetivo de una inspección al funcionamiento, además de mantener una conversación con los empleados de cada sector. "Me gusta venir y hablar con los empleados, con los médicos y con los pacientes, conocer de primera mano las necesidades e intentar resolver los problemas planteados" manifestó Mangione.

En cada sector visitado, sin el acompañamiento de la gerencia del hospital para que el personal se sienta libre de expresar sus preocupaciones, tuvo charlas y hasta discusiones con el personal, que forman parte de la planta de un nosocomio cuya estructura cuenta con 88 años de antigüedad. "Se trata de un hospital antiguo que tiene muchas fallas estructurales, soy consciente de eso, pero no tenemos plata. Hoy prefiero destinar los fondo para salvar una vida y no para cambiar un techo o una cañería, hemos sufrido un recorte criminal a nivel nacional, pero debemos mantener como sea nuestro sistema gratuito de salud y para eso necesito que todos me colaboren" manifestó.

Tres años atrás, Mangione había anticipado una inversión de $3.500 millones para poner en condiciones al hospital de Güemes, una promesa que no se cumplió. "A eso hago referencia cuando digo que prefiero una vida a una mejora edilicia. La atención a pacientes oncológicos tiene ese costo en la provincia. Entonces debo priorizar: destinar ese dinero a arreglar baños y techos o darle una esperanza de vida a estos pacientes".

Sobre los problemas administrativos planteados por el personal, explicó que la mayoría están relacionados con las horas guardia, personal contratado y la ausencia del personal. "Esta mañana cuando me hice presente en algunos sectores, el médico estaba ausente, lamentablemente es una práctica habitual la de llegar, marcar y salir a realizar atenciones en la parte privada. Son cuatro médicos en total y van a ser sancionados".

Una idea lanzada por el ministro, es la creación de una fundación para el hospital de Güemes, algo que muchas veces fue planteado en forma interna, que existe un proyecto ya elaborado, pero que no llegó a concretarse. "Una fundación es importante, deberían seguir trabajando en eso. Somos conscientes que la población de esta ciudad se merece un hospital nuevo, eso lo hablamos muchas veces con el gobernador Sáenz, pero hoy no estamos en condiciones de prometer algo así".

Otro de los problemas que son comunes en los hospitales públicos, es el elevado porcentaje de atención a pacientes con obra social, cuya cifra asciende al 68%, esto tiene relación con el pago de un depósito que les exigen en las clínicas para una internación, o el pago de un plus a pesar de la presentación de la orden de atención en los consultorios, dinero que muchas veces el paciente no tiene, lo que los lleva a optar por la atención en los hospitales. "Todo ese dinero que debemos invertir en pacientes con obra social, se puede recuperar pero no en su totalidad, tenemos obras sociales que no quieren hacerse cargo, esas prepagas van a ser demandadas, la salud pública es sumamente importante y debemos defenderla" dijo Mangione, quién agradeció la presencia de aquellos empleados que se acercaron para plantear las problemática por la que atraviesa el hospital zonal.