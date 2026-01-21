La sostenibilidad está en riesgo

El Colegio de Farmacéuticos, junto con el Ministerio de Salud y la Municipalidad, viene realizando inspecciones en quioscos y comercios donde se detecta la comercialización irregular, incluso de productos que requieren receta.

En el plano laboral, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salta, Mario Assad, señaló que los incrementos salariales acordados en paritarias nacionales, si bien responden a derechos de los trabajadores, representan otra carga significativa para los propietarios de farmacias en un contexto de ventas retraídas, lo que complejiza aún más la sostenibilidad de muchas pequeñas y medianas empresas del sector.

En la provincia funcionan alrededor de 230 farmacias. Algunas debieron cerrar y otras fueron absorbidas por grandes cadenas, en un proceso que, según Assad, está directamente vinculado a las dificultades económicas.

Finalmente, el Colegio de Farmacéuticos informó que está gestionando reuniones con las autoridades del IPS para reclamar el pago de las acreencias vencidas y buscar una salida a la situación. "Siempre apostamos al diálogo y a la vía institucional, pero necesitamos una respuesta concreta. La falta de cobro en tiempo y forma nos desequilibra financieramente.

