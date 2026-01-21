Ejecutan trabajos de repavimentación en la ruta 16

En la ruta nacional 16, una de las salidas principales de la producción de Salta hacia los puertos del litoral y corredor clave de la integración de las provincias del NOA y NEA, máquinas y equipos viales ejecutan trabajos de repavimentación y reposición de banquinas.

Las obras, que tras largos reclamos y gestiones fueron reactivadas en noviembre de 2025, apuntan a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, agilizar los tiempos de viaje y reducir los costos logísticos en esa vía estratégica para la conectividad regional y el desarrollo productivo del norte argentino.

Los trabajos se llevan adelante en distintos tramos de la traza que se proyecta desde el nudo con la ruta nacional 34/9, en las cercanías de Río Piedra, hasta la capital de Corrientes, con una trayectoria casi lineal de 707 kilómetros. Ese recorrido atraviesa en Salta a localidades de los departamentos Metán y Anta como El Galpón, El Tunal, Joaquín V. González y El Quebrachal, entre otras. A su vez, en Santiago del Estero y Chaco, conecta a localidades como Taco Pozo, Monte Quemado, Pampa de los Guanacos, Los Frentones, Pampa del Infierno, Avia Terai, Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Presidencia Victorino de la Plaza, Makallé, Resistencia y el Puerto de Barranqueras.

Los trabajos -que incluyen fresados, reposiciones de cintas asfálticas, restituciones de banquinas con material reciclado, desmalezados, desbosques y colocación de nuevas señalizaciones para reforzar la seguridad vial- se concentran actualmente en un tramo de 35 kilómetros comprendido entre El Galpón y El Tunal. Esa sección forma parte de un plan de intervención mayor previsto sobre 80 kilómetros de la ruta 16 en suelos salteños. Así lo precisó el jefe del Quinto Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Federico Casas, quien días atrás supervisó la marcha de las obras en ese frente.

El proyecto integral

El proyecto integral en ejecución contempla tareas de mejora y repavimentación en dos tramos definidos de la ruta nacional 16. El primero está comprendido entre los kilómetros 627 y 661, desde El Galpón hasta El Tunal. El segundo tramo abarca desde el empalme con las rutas 34 y 9 -que en esa zona de la provincia corren con sus líneas superpuestas- hasta El Galpón. Esa sección abarca a los kilómetros 661 y 707, con una longitud aproximada de otros 46 kilómetros.

A lo largo de estos 80 kilómetros las intervenciones contemplan tareas mejorativas en la zona de camino que incluyen limpieza general, bacheos, reparaciones de bases y sub-bases, perfilados y recalces de banquinas, señalizaciones verticales, fresados de deformaciones y ejecuciones de nuevas carpetas asfálticas. Además, se realizan trabajos de restitución de banquinas con material RAP (pavimento asfáltico que se recupera, tritura y reprocesa para ser incorporado en nuevas mezclas), desmalezamiento y desbosque.

Recomendaciones

Desde la DNV se recomendó a los conductores que respeten las señalizaciones preventivas de obras, reduzcan la velocidad en los sectores intervenidos, mantengan la distancia entre vehículos y extremen las medidas de precaución. También se remarcó que, una vez finalizadas, estas obras ofrecerán mayor seguridad vial y favorecerán el intercambio comercial entre las provincias de Salta, Chaco, Corrientes y el norte de Santiago del Estero.

La ruta nacional 16, dentro del espacio regional del Corredor Bioceánico, es un eje vial estratégico para el desarrollo productivo, comercial, social y turístico del Mercosur, ya que es utilizada por miles de viajeros, líneas de servicios interjurisdiccionales de pasajeros y equipos de transporte de cargas tanto regionales, como nacionales e internacionales.