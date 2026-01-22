Apuran a terminar el arreglo de la Circunvalación antes de las clases

La Dirección de Vialidad de la Provincia busca que la empresa a cargo de la Circunvalación Noroeste finalice, sin demoras, las obras de repavimentación en el tramo más afectado de la autopista antes del inicio del ciclo lectivo. El objetivo es que el corredor esté en condiciones plenas de circulación cuando vuelva a incrementarse exponencialmente el tránsito hacia marzo.

Así lo confirmó el ingeniero Gonzalo Macedo, director de Vialidad Provincial, al brindar detalles del avance de los trabajos que lleva adelante la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Ingeniero Medina y Moncho Construcciones. Según precisó ayer el funcionario por Radio Salta, la obra presenta un avance cercano al 40% y podría concluirse hacia fines de febrero, siempre que las condiciones climáticas acompañen, aclaró.

Gonzalo Macedo, titular vialidad Salta.

Las tareas se desarrollan en el sector comprendido entre los dos puentes que conectan los campos del Ejército Argentino, que quedaron divididos por la traza de la autopista. Es allí donde se habían registrado las mayores deformaciones del pavimento y donde se concentraron los parches asfálticos que generaron preocupación entre los usuarios.

Macedo explicó que ese segmento, de poco más de dos kilómetros, es el más complejo desde el punto de vista técnico y estructural, motivo por el cual concentra la mayor parte del plan correctivo definido por Vialidad y la UTE contratista.

Uno de los puntos centrales de la obra es la construcción de un sistema de drenes laterales, destinado a encauzar el agua hacia las alcantarillas de las zonas más bajas. Según explicó Macedo, los caños necesarios para esta etapa ya estaban llegando desde Buenos Aires.

El funcionario indicó que, apenas cesen las lluvias, se avanzará con la ejecución final de los drenes y con la pavimentación definitiva del tramo intervenido. El objetivo es evitar la acumulación de agua bajo la calzada, un factor clave en los problemas registrados desde la habilitación de la autopista.

Puesta a punto

Además de la nueva carpeta asfáltica, los trabajos incluyen la estabilización de las banquinas laterales y la repintura completa de la calzada. La intervención apunta a dejar el corredor en condiciones óptimas de circulación, con señalización horizontal renovada y márgenes consolidados.

Desde Vialidad remarcaron que no se trata de arreglos parciales, sino de una repavimentación integral del tramo afectado.

Plazo

Macedo fue enfático al referirse a los tiempos de ejecución. "Antes de que empiecen las clases tiene que estar terminado", afirmó, al explicar que actualmente la circulación por la Circunvalación Noroeste es menor por tratarse de la temporada de verano, pero que el tránsito aumentará de manera significativa con el regreso de la actividad escolar y el fin de las vacaciones para la mayoría.

Por ese motivo, la empresa contratista ya tiene establecido que debe concluir la totalidad de la obra antes del inicio del ciclo lectivo.

Sin costo

Las tareas en marcha forman parte de un plan correctivo anunciado a fines de octubre pasado, luego de que se detectaran fallas en el pavimento a menos de dos años de la habilitación de la autopista, que comenzó a operar en febrero de 2024.

En ese contexto, Vialidad Provincial explicó que los problemas no estaban vinculados a la calidad del asfalto, sino a las características del suelo de la zona, de tipo arcilloso, y a las modificaciones en los acuíferos naturales producidas al abrir la traza.

También se aclaró que las obras no tendrán costo para la Provincia, ya que se financiarán a través del Fondo de Reparo previsto en el contrato con las empresas a cargo.

La traza de la Circunvalación Noroeste, que cruza campos militares, tiene cinco kilómetros de longitud, dos calzadas de 7,40 metros, banquinas, cantero central con talud, desagües, iluminación LED, ciclovía y señalización horizontal y vertical.

Con la nueva capa asfáltica que se tenderá en toda la extensión de la autopista, su cinta de rodamiento tendrá un espesor de 14 centímetros. La elevación, en cinco centímetros adicionales, demandará también un alteo de banquinas.