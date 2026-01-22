El pulso nocturno de la ciudad llega al Paseo Güemes con Sunset Güemes, música y gastronomía al aire libre

Cuando el sol empieza a caer y el ritmo de la ciudad baja un cambio, Salta vuelve a encontrar en sus espacios urbanos una excusa para reunirse. Este viernes 23, desde las 20, el corredor de Paseo Güemes será escenario de una nueva edición de Sunset Güemes, una propuesta que combina música, gastronomía y experiencias al aire libre pensadas para recorrer, quedarse y compartir.

La iniciativa propone una tarde-noche distinta, en la que el paseo se convierte en un circuito vivo. A lo largo de distintas cuadras, el público podrá moverse libremente entre sonidos, sabores y encuentros, en una dinámica que invita tanto a salteños como a turistas a apropiarse del espacio público desde otro lugar, más relajado y participativo.

La música será uno de los ejes centrales de la jornada. Desde las 20 hasta las 23, se presentarán DJ Teo, DJ Lara Macorito y DJ Maxi Vásquez, quienes estarán distribuidos en puntos estratégicos del paseo. Cada set generará un ambiente musical diferente, pensado para acompañar el recorrido y marcar distintos climas a medida que avanza la noche.

Más allá de la música, Sunset Güemes se apoya en la identidad gastronómica del lugar. Los locales del corredor se suman a la propuesta ofreciendo sabores locales, opciones para todos los gustos y la posibilidad de disfrutar de una cena informal o un trago al aire libre, en un contexto que prioriza la experiencia por sobre la rutina.

La acción es impulsada por el Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta, junto a la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, con el objetivo de dinamizar la ciudad, fortalecer el uso de los espacios públicos y consolidar a Salta como un destino atractivo durante todo el año, incluso fuera de los grandes eventos tradicionales.

En un contexto donde las ciudades buscan nuevas formas de encuentro, Sunset Güemes se presenta como una alternativa que apuesta al disfrute simple: caminar, escuchar música, compartir una mesa y dejar que el atardecer marque el pulso. La invitación está abierta para quienes quieran vivir Salta desde otra perspectiva, con el cielo cambiando de color y la ciudad como protagonista.