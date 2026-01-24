Más de 600 personas quedaron incomunicadas en el norte

Para llegar hoy a Madrejones, Trementinal, Churqui, Baulé o Porcelana no hay caminos, ni chalanas, ni atajos posibles: sólo un helicóptero. La crecida extraordinaria del río Tarija —potenciada por el desborde del Bermejo— dejó completamente aisladas a unas 160 familias de comunidades ava guaraníes que quedaron sin posibilidad de cruzar hacia Aguas Blancas ni de acceder por tierra a General Mosconi.

"Ellos, por lo general, salen cruzando el Tarija y después el Bermejo. Hoy, como está tan crecido, quedan aislados", indicó por Radio Salta la directora de Asistencia Crítica de la Provincia, Gabriela Locuratolo, minutos antes de despegar desde el aeropuerto de Mosconi en un vuelo de asistencia aérea con alimentos y elementos de primera necesidad.

La alternativa habitual —el llamado Camino del Maderero— también quedó fuera de juego. Ese trayecto rural implica atravesar al menos tres tramos de río que, con el actual caudal, resultan imposibles de cruzar. El otro acceso terrestre, hacia Mosconi, obliga a caminar durante más de un día por cerros y monte, una opción inviable para transportar mercadería. "Siempre optan por el cruce del río, y hoy no pueden", resumió la funcionaria.

Se estima que la asistencia alcanza a más de 600 personas. El operativo, coordinado con Aviación Civil, incluye el traslado de módulos alimentarios, agua potable y el relevamiento de posibles situaciones sanitarias. En paralelo, se mantiene activo el sistema de evacuaciones aéreas para emergencias de salud, articulado con el Ministerio de Salud y los puestos sanitarios de la zona.

Bermejo desbordado

La crecida del Bermejo también impacta con fuerza en el departamento Rivadavia y en el municipio de Pichanal. En Rivadavia Banda Sur, particularmente en la zona de La Unión, se evacuó a nueve personas y se asistió a otras familias que decidieron permanecer en sus viviendas, todas con provisión de alimentos y agua.

Además, se desplegaron operativos preventivos en comunidades como La Esperanza y San Felipe, adonde la ayuda llegó antes de que el avance del río cortara por completo los accesos. "La idea es anticiparnos. Cuando el río termina de salir, ya no se puede pasar y ahí la asistencia depende exclusivamente del aire", comentó Locuratolo. Una vez que el aislamiento es total, se activa un esquema de abastecimiento aéreo periódico, mientras dure la crecida.

Alerta en el Pilcomayo

En paralelo, el monitoreo se extiende sobre el río Pilcomayo, con especial atención en Santa Victoria Este y el acceso a Misión La Paz. La suba del río amenaza con cortar la única ruta de acceso a la localidad. "Ese es hoy el punto más sensible", admitió Locuratolo. Desde el Comité de Emergencia señalaron que ya se acopiaron alimentos del lado de Misión La Paz y que, ante un eventual corte, está previsto activar de inmediato los puentes aéreos. También se evalúan alternativas de paso con maquinaria pesada, siempre que las condiciones lo permitan.