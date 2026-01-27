Caos en el aeropuerto de Salta: demoras, amenazas y falta de infraestructura

El aeropuerto de Salta vuelve a ser noticia por presentar falencias en su funcionamiento. Ayer, una gran cantidad de pasajeros se vio perjudicada al enfrentarse a la falta de infraestructura que posee el edificio terminal. Más de 450 pasajeros pasaron por un tenso momento al intentar abordar los 4 vuelos que despegaban entre las 9.40 y las 10.40.

El problema se radicó en que el aeropuerto contaba con un solo escáner de seguridad para controlar a los pasajeros y esto produjo demoras en el embarque y la salida de los vuelos. Más de 450 personas se amontonaron en la fila del control de seguridad. Esto provocó que varias personas estén a escasos segundos de no poder abordar su vuelo.

Captura de pantalla: los vuelos que causaron el colapso del aeropuerto.

Demoras en la remodelación

Las obras iniciadas en septiembre de 2023 tienen como objetivo ampliar la terminal de 9.200 a 18.400 metros cuadrados. El plazo de ejecución de obra estaba previsto en 27 meses, con la fecha de finalización establecida para diciembre de 2025. El proyecto incluye la remodelación de las salas de embarque, nuevas mangas telescópicas, ampliación de las áreas de Migraciones y Aduanas, y un nuevo edificio de cargas.

Area de Check-in del aeropuerto antes de comenzar las obras.

Esta fecha estipulada, no se cumplió en absoluto. Como pudo averiguar El Tribuno, el 27 de noviembre de 2025, la obra se encontraba en un avance del 50%. Esto representa una clara demora con los plazos establecidos. Frente a este situación, se comunicó que las tareas de remodelación se extenderían hasta finales del 2026.

Al no estar finalizadas las obras, los vuelos internacionales y nacionales se juntan en la misma zona del aeropuerto. Eso provoca un cuello de botella que ralentiza los controles de documentos y equipaje de mano.

Avance de la obra de remodelación del aeropuerto. 26 de noviembre de 2025.

Consecuencias

Como bien averiguó El Tribuno, las tasas de ocupación hotelera en Salta fueron alrededor de un 35% para lo que va de enero. La mala experiencia que ofrece el aeropuerto, podría ser una de las causas que produjo esta caída. La vecina provincia de Jujuy reportó una ocupación del 65%, que es casi el doble de lo que registró nuestra provincia.

Además, muchos pasajeros comentaron que los retrasos en las salidas de sus vuelos complican sus itinerarios y en algunos casos pierden conexiones, actividades reservadas y traslados en tierra por la demora de los vuelos.

Nueva barrera de ingreso al aeropuerto.

Amenazas

Una pasajera indignada, se comunicó con El Tribuno y contó la mala experiencia que vivió en el aeropuerto salteño. Destacó el mal accionar de la empresa Jet Smart, que comunicaba por altoparlante los nombres de más de 25 pasajeros y los apuraba a que se presentasen en la puerta de embarque de inmediato, sin importarles que los mismos estaban atrapados en la fila del control de seguridad y el personal de la aerolínea estaba al tanto de las demoras quer había.

Frente a esa situación, los pasajeros de Jet Smart corrieron hacia el efectivo de la PSA que estaba revisando los documentos en la entrada del control de seguridad y desesperadamente le comunicaron que los dejase pasar antes que la fila interminable que tenían por delante, ya que estaba conformada por pasajeros que aún tenían tiempo para abordar su vuelo porque salía más tarde.

La respuesta del efectivo fue categórica "Hubieran llegado dos horas antes. Mientras más me apuren, más lento voy a hacer todo", lo que despertó indignación entre los pasajeros porque el efectivo estaba al tanto de que iban a perder su vuelo.

Desligándose de responsabilidades

Luego de una hora muy estresante, los pasajeros del vuelo WJ 3013 lograron abordar pero no sin antes expresar su descontento a las agentes de embarque de la aerolínea por la presión que ejercieron sobre ellos, a sabiendas de las demoras que había en el aeropuerto. La respuesta que recibieron fue "No depende de nosotros. Es un problema de la empresa que maneja la concesión".