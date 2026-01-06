Becarios del "Padre Chifri" brindaron por sus logros

La dulce cosecha del difunto sacerdote Sigfrido Moroder, "Padre Chifri" para todos, sigue alimentando las oportunidades entre los cerros de la Quebrada del Toro, en Rosario de Lerma, donde hasta hace dos décadas las comunidades vivían prácticamente incomunicadas, rumiando el desarraigo, sin esperanzas de progreso.

Chifri armó la red que los unió y los contuvo en un magnífico plan de oportunidades que trascendió su muerte, acaecida en 2011. Una de esas acciones es la que lleva adelante la Fundación Alfarcito con las Becas Padre Chifri, que impulsan a los jóvenes quebradeños a seguir estudios superiores en la búsqueda de una profesión.

Hoy son 24 becarios que cursan las carreras de Psicopedagogía, Enfermería, Profesorado de Nivel Primario, Tecnicatura en Gastronomía, Tecnicatura en Administración Hotelera, Profesorado Nivel Inicial, Profesorado de Biología, Profesorado en Biomedicina, Geología, Tecnicatura Superior en Análisis de Sistema, Seguridad e Higiene, Nutrición, y Preceptoría.

"Los becarios son de los parajes Chorillos, Las Cuevas Finca El Toro, Pascha, Cerro Negro de Tirao, Cerro Negro de Tejada, Huaico Hondo, Ingeniero Maury, Alfarcito, El Palomar, Potrero de Chañi y Gobernador Solá. En la actualidad son 9 los profesionales que se recibieron y ya están trabajando como maestros, psicopedagogas, enfermeras y policías. Próximamente se recibirán 3 más. Esperamos que para el próximo año se sumen más jóvenes de la Quebrada del Toro a estudiar", señaló Carlos Figueroa, vocero de la Fundación Alfarcito, creada por el sacerdote.

Agregó: "El propósito de la reunión fue agradecer el apoyo recibido durante el presente año y celebrar el desempeño académico de los becarios. El encuentro tuvo lugar en la casa de Marcela y Fernando Zanniello, donde hubo juegos grupales, voley y muchísima alegría contagiosa. Compartimos el almuerzo preparado por Samuel Sosa (estudiante de Cocina) y Walter Axel Aramayo (estudiante de tecnicatura en Biomedicina). La torta y la ensalada de frutas la preparó Anahí Quipildor (estudiante de Cocina). Todos nos divertimos mucho y como obsequio de fin de año, los becarios recibieron camperas donadas por una empresa, y los egresados además recibieron el libro "Los sueños del Padre Chifri". Estaban muy emocionados por el reconocimiento".

Programa de Becas

El programa de becas "Padre Chifri" es un proyecto que lleva a cabo la Fundación Alfarcito con la finalidad de apoyar a los jóvenes de la Quebrada del Toro, para poder continuar con los estudios terciarios, universitarios o aprender algún oficio.

Este proyecto se sostiene con el aporte de amigos de la fundación, ya sea apadrinando a alguno de los becarios o con la donación mensual de dinero. "Nosotros estamos muy felices por la integración con la fundación, los estudiantes nos manifiestan que se sienten acompañados y están identificados con la obra del Padre Chifri. Durante el año, les hacemos que programen alguna actividad solidaria para llevarla a cabo con las familias de donde provienen. Son jornadas maravillosas", comentó Figueroa.

Y añadió: "Siempre les expresamos a los jóvenes que son el futuro de la Fundación Alfarcito, que ellos continuarán con esta ONG y tendrán la responsabilidad de seguir adelante con la maravillosa obra del Padre Chifri".