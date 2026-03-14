Clima en Salta. Lluvias excepcionales afectan a casi todo el territorio provincial

Las lluvias registradas durante los primeros días de marzo dejaron acumulados muy distintos entre la Capital salteña y el interior de la provincia. El caso más extremo es el de la localidad de Metán, donde hasta el 12 de marzo se registraron 288 milímetros de precipitación, casi tres veces más que en la ciudad de Salta.

Según datos relevados por el referente climático Edgardo Escobar, en Salta capital el acumulado llegó a 97,3 milímetros en lo que va del mes. En el norte provincial, en tanto, Orán registró 116 milímetros y Tartagal 109,7 milímetros, mientras que en Rivadavia se contabilizaron 98 milímetros.

Los registros muestran una fuerte variabilidad de las lluvias dentro de la provincia, un fenómeno que también se repite en otras zonas del noroeste argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el 11 de marzo un informe en sus redes sociales en el que destacó los importantes acumulados de precipitaciones registrados en la primera decena del mes en distintas ciudades del país. En ese ranking, Metán aparecía entre las localidades con mayores registros, con 249 milímetros en los primeros diez días de marzo.

Precipitaciones superiores a las normales

En la misma publicación, el organismo explicó que los eventos de lluvia más intensos se concentraron principalmente en sectores del noroeste argentino y que, de acuerdo con el pronóstico climático trimestral, existe una probabilidad de precipitaciones superiores a las normales durante el otoño en esta región.

En la capital salteña, el meteorólogo del SMN Edgardo Catalán explicó que en el último episodio de lluvia se registraron 15,5 milímetros en la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto. "La precipitación comenzó después de las 19 horas y paró aproximadamente cerca de las 8 de la mañana", detalló a El Tribuno el 11 último.

Con esos valores, el acumulado del mes en la zona del aeropuerto alcanzaba los 96,4 milímetros. "Para marzo se espera un promedio de 109,8 milímetros, así que ya estamos cerca", señaló el especialista.

Catalán indicó además que, de acuerdo con los pronósticos climáticos del organismo, existe la posibilidad de que ese promedio sea superado. "Lo que se espera para este mes es que esa precipitación sea mayor a la normal", explicó.

El meteorólogo también aclaró que los registros oficiales corresponden a un punto específico de medición. "Nuestro equipo está en el aeropuerto y mide en una superficie muy pequeña. Puede ocurrir que en San Lorenzo o San Luis llueva más y acá no", señaló. Esta variabilidad, explicó, es cada vez más frecuente. "En pocos kilómetros puede haber grandes diferencias. Puede estar lloviendo en el centro y acá no, o al revés", agregó.

La temporada de lluvias comenzó tarde

Además, señaló que la temporada de lluvias de este año comenzó más tarde que en otros períodos. "Las precipitaciones para esta temporada arrancaron tarde y como que se están prolongando", indicó. En cuanto al contexto climático, Catalán explicó que durante gran parte de la temporada estuvo presente el fenómeno de La Niña, que ahora está finalizando. "Está terminando La Niña y por el momento el escenario sería neutral", precisó.

El especialista anticipó que las lluvias tenderían a disminuir a partir de ahora en la capital salteña. "Se espera que vaya bajando la intensidad", señaló entonces, aunque advirtió que la inestabilidad podría continuar hacia el este y el norte de la provincia.

Pese a la sensación de que está lloviendo más que otros años, Catalán señaló que cuando se analizan los datos a largo plazo las diferencias no siempre son tan marcadas. "Las precipitaciones van variando mucho durante la temporada. Puede haber un año en el que llueva mucho en noviembre, otro en el que las lluvias fuertes lleguen en marzo como ahora", explicó. Sin embargo, al hacer el balance del período lluvioso -de noviembre y marzo- los totales acumulados suelen ser similares. "Cuando uno cuenta las cantidades de precipitaciones de toda la temporada, en general no hay mucha diferencia con otros años", sostuvo.

Metán acumula más de 1.200 mm.

Metán es una de las localidades más afectadas por las lluvias de esta temporada en Salta. Según datos proporcionados por el referente climático Edgardo Escobar, los acumulados de precipitaciones muestran valores muy elevados desde el inicio del verano.

En diciembre de 2025 se registraron 203,5 milímetros de lluvia. De acuerdo a León Chancalay, responsable de la Estación Climatológica de la Municipalidad de Metán, en enero el total ascendió a 277,50 mm. y en febrero alcanzó los 437,10, uno de los valores más altos del período. Escobar, en tanto, maneja valores similares con diferencias mínimas.

Lo cierto es que a ese panorama se suma lo ocurrido en marzo. Solo hasta el 12 de este mes ya se habían acumulado 288 milímetros. En total, entre diciembre y el 12 de marzo, Metán sumó más de 1.200 milímetros de precipitaciones, lo que explica la seguidilla de episodios de lluvias intensas que mantienen en alerta a dicha ciudad.