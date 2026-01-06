Educación e inclusión en la nueva sede de la Upateco

San Ramón de Orán dio un paso estratégico hacia el futuro con la inauguración de la nueva sede de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco), un espacio moderno y equipado con tecnología de última generación, pensado para brindar formación de calidad y generar oportunidades concretas de inserción laboral para jóvenes y adultos de la región. Esta iniciativa se inscribe en una visión de gobierno que entiende a la educación como una herramienta central de transformación social y desarrollo local.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz; el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros; el rector provincial de Upateco, Carlos Morello; y autoridades legislativas nacionales, provinciales y locales, quienes acompañaron este hecho trascendental para el norte salteño. El edificio, ubicado en calle Egües esquina Uriburu, fue presentado como una oportunidad social y educativa para toda la comunidad, consolidando a Orán como un polo de formación técnica y profesional.

Durante su discurso, el gobernador Sáenz destacó la importancia de brindar herramientas reales para que los jóvenes puedan desarrollarse en su lugar de origen y construir un futuro con más oportunidades. En ese marco, el intendente Baltasar Lara Gros subrayó que la apertura de esta sede responde a una política pública sostenida que prioriza la capacitación, el conocimiento y el trabajo como motores del crecimiento. "Este centro tecnológico va a generar un impacto positivo en la formación profesional y en la inserción laboral de nuestros jóvenes", expresó el jefe comunal.

La sede Orán de Upateco funciona con una estructura administrativa integrada por empleados municipales y un amplio horario de atención, de 7 a 22 horas, lo que garantiza mayor accesibilidad. En su primer año se pusieron en marcha tres tecnicaturas universitarias estratégicas para la región: Tecnicatura Universitaria en Producción Azucarera y sus Derivados, Tecnicatura Universitaria en Producción Citrícola y sus Derivados, y Tecnicatura Universitaria en Programación con Desarrollo de Aplicaciones.

La propuesta académica se complementa con prácticas profesionalizantes, visitas técnicas y viajes educativos a viveros, empresas, fincas e industrias de la zona, fortaleciendo el vínculo entre educación, producción y empleo. Los alumnos participaron en experiencias en Colonia Santa Rosa, empresas citrícolas, ingenios azucareros, capacitaciones específicas en la ciudad de Salta y en la participación institucional en Expo Futuro, visibilizando la oferta educativa local.

En total, se entregaron 356 certificados, reflejando el fuerte impacto de una política pública orientada a la formación para el trabajo, la inclusión social y el fortalecimiento de los oficios.