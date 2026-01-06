Nuevo escenario productivo en Salta con la ganadería bajo monte

Por primera vez desde que se empezó a aplicar la Ley Nacional de Bosques en Salta, desde 2009, en la provincia está en inicio de aplicación el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), conocido como ganadería bajo monte. Se trata de un sistema que permite desarrollar actividad ganadera en zonas con bosque nativo bajo criterios de manejo sostenible, combinando producción y conservación.

Según confirmó el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, ya hay alrededor de 80 proyectos aprobados y en ejecución en distintas zonas del Chaco salteño. Hasta ahora, el esquema nunca había logrado implementarse, pese a estar contemplado en la normativa nacional y provincial.

La diferencia está dada por la entrada en vigencia del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), reglamentado en agosto de 2025. Ese marco normativo, plasmado en un mapa, estableció por primera vez las condiciones técnicas y administrativas necesarias para avanzar con este tipo de desarrollos productivos.

"Hoy ya tenemos el ordenamiento territorial con la ganadería bajo monte aprobada. Eso empieza a movilizar el ambiente ganadero", señaló Figueroa en una entrevista con Radio Salta.

Resultados

Los proyectos aprobados no implican una incorporación inmediata de hacienda. Figueroa aclaró que se trata de procesos de largo plazo, que requieren trabajos previos de habilitación del campo, implantación de pasturas, división en potreros y construcción de aguadas.

"Los proyectos están en ejecución. El productor empieza a trabajar la tierra, pero hasta que se puede ingresar con la hacienda tiene que tener las pasturas listas, y eso lleva tiempo", explicó. En ese sentido, estimó que los resultados productivos comenzarán a verse recién dentro de dos o tres años.

Potencial

El MBGI se desarrolla principalmente en las áreas categorizadas como amarillas por la Ley de Bosques, que representan cerca del 70% del territorio provincial, unas cinco millones de hectáreas. En esas zonas, la normativa permite actividades productivas bajo planes específicos y con límites definidos por cuenca hídrica.

Además, el ordenamiento identifica unas 720 mil hectáreas en categoría verde, donde se habilita el desmonte.

Con una proyección gruesa, el titular de la Rural señaló que si se logra habilitar alrededor del 30% de las áreas amarillas, Salta podría sumar más de un millón de hectáreas a la producción ganadera. Junto con las áreas verdes, eso permitiría contar con cerca de dos millones de hectáreas productivas, una base suficiente -según planteó- para duplicar el stock ganadero provincial, hoy estancado desde hace unos 15 años en torno al millón de cabezas. Las expectativas están puestas en elevar el stock a dos millones de cabezas.

Costos

Consultado sobre los costos, Figueroa reconoció que la ganadería bajo monte presenta desafíos específicos, especialmente en el mantenimiento de las pasturas, y que su rentabilidad deberá evaluarse con el tiempo. "Es una técnica relativamente nueva", señaló, y subrayó la necesidad de trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Ambiente para ajustar criterios.

En ese proceso, indicó, se están tomando referencias de experiencias en otras provincias, como La Pampa, donde se utilizan picadas que facilitan el mantenimiento de los campos.

Desde la Sociedad Rural Salteña consideran que el sistema se irá consolidando a medida que los primeros proyectos entren en producción. "Cuando se empiecen a ver los desarrollos funcionando y la gente visite esos campos, se va a entender mejor el mecanismo. Ahí otros productores se van a ir sumando", afirmó.