Clima en Salta: después de la calma, ¿vuelve la lluvia? Enterate qué localidades tienen alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a distintas localidades de la provincia de Salta entre el miércoles y el jueves, con fenómenos que podrían alcanzar intensidad fuerte a severa en algunos sectores.

Según el informe oficial, el miércoles, cuya máxima será de 28º, el alerta se activará entre la tarde y la noche en zonas aledañas a la capital salteña y en distintos valles de la provincia. Las áreas comprendidas son los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Durante este período, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual. En los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

En tanto, el jueves el alerta amarilla se extenderá y alcanzará directamente a la ciudad de Salta capital, además de las localidades de Cerrillos, Guachipas y La Viña. También se verán afectadas la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate. En esta jornada, la capital salteña tendrá una mínima de 17º y la máxima será de 28º.