"No hubo diálogo": la CGT Salta endurece su postura sobre la reforma laboral

La CGT Regional Salta expresó este viernes un fuerte rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, cuestionó el acompañamiento del Ejecutivo provincial a la iniciativa y denunció la falta de instancias de diálogo con el movimiento obrero. En ese marco, la central sindical anunció la convocatoria a un paro general y una movilización para el próximo 10 de febrero, en sintonía con la medida definida a nivel nacional por la CGT.

La postura fue expuesta durante una conferencia de prensa encabezada por Carlos Rodas, secretario general de la CGT Salta, junto a miembros de la comisión directiva, en la sede de La Bancaria. Allí, Rodas cuestionó al gobernador Gustavo Sáenz y negó que existiera consenso con sindicatos respecto de la reforma.

"Este Gobierno provincial no debatió nada ni nos convocó a nada. Cuando dice que los trabajadores y los sindicatos están de acuerdo, miente, y es grave por la investidura que tiene el señor gobernador", afirmó Rodas. Según explicó, desde la CGT solicitaron audiencias en reiteradas oportunidades para abordar temas vinculados a la situación laboral y productiva de la provincia, sin obtener respuestas.

"No rechazamos discutir cambios, pero no vamos a aceptar una reforma laboral"

El dirigente sostuvo que el rechazo no es a cualquier cambio en abstracto, sino a una reforma que consideró regresiva. "No se puede proponer una reforma laboral que perjudique a los trabajadores y disfrazarla de modernización. Si hablamos de actualizar convenios, debe ser para dar mayores beneficios y mejorar el clima laboral, no para quitar derechos", señaló. En ese sentido, advirtió que las políticas nacionales "plancharon los salarios, liberaron los precios y comenzaron a eliminar estatutos", lo que —según dijo— agrava la precariedad social.

Legisladores

Rodas también cuestionó la postura de los legisladores nacionales por Salta y adelantó que desde la próxima semana comenzarán a visitarlos para exigir definiciones claras. "Hay senadores que ya expresaron su apoyo total a la reforma. Prometieron una cosa en campaña y después votan todo lo contrario. Eso es grave en este contexto", remarcó, al tiempo que vinculó la reforma con el impacto sobre jubilados, trabajadores de prensa y sectores vulnerables.

"Presentamos propuestas y proyectos para avanzar, pero no tuvimos ninguna respuesta"

En la misma línea se expresó Jorge Maximiliano Muguertigue, secretario general de Suetra (Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina), quien cuestionó el modo en que se está tratando la reforma laboral y denunció la exclusión de sectores productivos clave del debate. "Mientras no te llamen a participar y a poner tu impronta como sector, como la industria y la preindustria, se está dejando afuera a una parte central del esquema laboral, que son los trabajadores", advirtió.

Muguertigue puso en duda los beneficios reales de la reforma y afirmó que la falta de convocatoria revela una "mala intención" en el tratamiento del proyecto.