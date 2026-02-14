Mejoras sectoriales y consumo en caída: 2 caras de la economía

El desempeño económico de Salta durante 2025 dejó un balance heterogéneo. Según el Informe de Coyuntura Regional NOA, elaborado por el IERAL de la Fundación Medietarránea, la provincia transitó un año marcado por señales de reactivación en sectores vinculados a la inversión y los bienes durables, una desaceleración inflacionaria y una mejora significativa en los indicadores sociales, pero también por debilidad en el consumo masivo y un mercado laboral con indicadores levemente más frágiles. Es decir que la economía salteña mostró dos caras para un mismo momento. La incógnita es cómo se presentará este año.

El documento analiza la evolución de los principales indicadores económicos y sociales del NOA, con desagregación provincial, y ubica a Salta en línea con la dinámica regional.

El sector inmobiliario fue uno de los más dinámicos del año. En 2025 se registraron en Salta 5.321 operaciones de compra-venta, lo que representó un crecimiento del 8,7% respecto de 2024 y del 12,6% frente a 2023.

En términos nominales, el monto total operado aumentó 148,9% interanual, mientras que en términos reales —descontando inflación— el crecimiento fue del 129%. El monto promedio por operación alcanzó los $80,7 millones, con una suba real del 72,8% frente al año anterior.

En diciembre, las transacciones totalizaron $25,8 mil millones, con incrementos del 68,4% interanual y del 20,7% respecto a noviembre. El informe vincula parte de este comportamiento a la reactivación del crédito hipotecario y a un mayor dinamismo en operaciones de mayor valor.

La actividad constructiva mostró señales de mejora a partir del segundo semestre. Entre agosto y octubre de 2025 se autorizaron en la ciudad de Salta 64.427 metros cuadrados, lo que implicó un aumento del 47,4% respecto al trimestre previo.

En el acumulado hasta octubre, los permisos alcanzaron los 153.526 metros cuadrados, un 6,32% más que en igual período de 2024. Agosto fue el mes con mayor superficie autorizada, con 37.672 metros cuadrados, lo que marcó el pico del año.

El sector automotor fue otro de los rubros con mejor desempeño. En el NOA se patentaron 52.838 automotores en 2025, un 40,3% más que en 2024.

Salta concentró el 26% del total regional, con 13.911 vehículos patentados, lo que implicó un crecimiento del 13,6% interanual.

En motocicletas, la región alcanzó 99.686 unidades, con una suba del 29,3% respecto al año anterior. En Salta se registraron 25.110 motos, también con un crecimiento del 29,3%.

El informe asocia este repunte a factores como la reducción de impuestos sobre determinados bienes, modificaciones en restricciones a importaciones y mayor acceso al crédito.

La recaudación del impuesto a las actividades económicas mostró un incremento del 29,72% en términos nominales durante 2025 respecto al año anterior. Sin embargo, en términos reales se registró una caída del 6,16%, lo que refleja una pérdida de dinamismo una vez descontada la inflación.

Este comportamiento evidencia que el crecimiento en pesos estuvo impulsado fundamentalmente por la variación de precios y no por un aumento real de la actividad.