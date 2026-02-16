Avanza la impresión de manuales de primaria

Más de 180 mil alumnos del Nivel Primario recibirán este año sus manuales educativos, esta semana finalizará el proceso de impresión y con el inicio del ciclo lectivo, serán distribuidos en toda la provincia.

De esta manera se garantiza que cada estudiante de primero a séptimo grado cuente con estas herramientas de aprendizaje. La ministra de Educación y Cultura Cristina Fiore Viñuales recorrió la planta de la empresa Cartoon, en el Parque Industrial de Salta, donde fue recibida por el jefe de Producción, Jorge Romano.

La elaboración de los manuales escolares responden a un concepto que respeta la identidad cultural salteña y la equidad educativa. Son diseñados y producidos en Salta y sus contenidos están bajo la órbita del área de Planeamiento y Desarrollo Educativo.

En este caso los estudiantes acceden a un conocimiento que refleja elementos icónicos locales de la flora, fauna, personalidades, cultura y tradiciones. Además contó con la intervención de la Dirección General de Diseño que incorporó infografías y recursos visuales con rasgos culturales locales.

En este marco la titular de la cartera educativa afirmó "Es una gran inversión de seis mil millones de pesos del Gobierno de la Provincia, por la importancia y la trascendencia que le da a la Educación el gobierno, en este caso para que chicos y chicas de primero a séptimo grado tengan su manual". También la ministra Fiore dijo que "la educación no solo impacta en el presente" de los alumnos y sus familias, sino "en el futuro de la provincia".