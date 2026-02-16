PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
16 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma laboral
Cáncer infantil
carnavales salteños
Chaco salteño
Reforma laboral
Registro Único de Contraventores Salta
Inflación
Reforma laboral
Cáncer infantil
carnavales salteños
Chaco salteño
Reforma laboral
Registro Único de Contraventores Salta
Inflación

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Hoy es el acto homenaje a Roberto Romero

El encuentro tendrá lugar a las 19 en el salón Los Murales del Hotel Salta.
Lunes, 16 de febrero de 2026 01:14
Este domingo 15 de febrero se cumplieron 34 años de la muerte de Roberto Romero.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A 34 años de su muerte, hoy se realizará un acto para recordar la figura del exgobernador Roberto Romero. El encuentro tendrá lugar a las 19 en el salón Los Murales del Hotel Salta, donde excolaboradores, dirigentes y referentes políticos evocarán su legado y repasarán su trayectoria en los primeros años de la democracia recuperada.

Notas Relacionadas

Romero gobernó la provincia entre 1983 y 1987 y dejó una impronta que, para muchos, continúa vigente. Su gestión estuvo marcada por una fuerte presencia del Estado como herramienta de progreso colectivo, con una expansión de la educación secundaria y terciaria en el interior, políticas preventivas de salud pública, la incorporación de agentes sanitarios casa por casa y la llegada del primer tomógrafo al norte argentino. También impulsó la construcción de más de nueve mil viviendas y programas como el Pro.Vi.Po, orientado a sustituir viviendas precarias con participación directa de las familias beneficiarias.

En paralelo, promovió obras emblemáticas como el Teleférico y el polideportivo Delmi, pensadas para posicionar a Salta en la agenda turística nacional e internacional. Su visión federalista lo llevó a impulsar el proyecto del Norte Grande y la idea de un corredor interoceánico que integrara al NOA y al NEA con los mercados del Atlántico y el Pacífico, anticipando una estrategia de desarrollo regional que hoy vuelve a discutirse.

El acto de este lunes contará con palabras alusivas a cargo de Ricardo Alonso, Eduardo Sángari, Luis Borelli, Walter Wayar, Silvia Troyano y Juan Gonza, quienes compartirán recuerdos y reflexiones sobre la figura del exmandatario. La convocatoria fue impulsada por amigos y compañeros de sus campañas y de su gestión, en coincidencia con el 34° aniversario de su fallecimiento, que se cumplió este 15 de febrero.

En la invitación al homenaje se destaca la vigencia de su proyecto político, centrado en el progreso y el bienestar social, y su concepción del federalismo como herramienta para fortalecer a las provincias sin romper la unidad nacional. A más de tres décadas de su muerte, su nombre vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre el rumbo de Salta y el papel del Estado en el desarrollo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD