Chikungunya en alerta: detectan más casos sin antecedente de viaje

La provincia de Salta atraviesa un escenario de alerta por chikungunya con dos zonas críticas bien definidas: el cordón fronterizo con Bolivia, donde se registra circulación viral, y un foco puntual en Salta Forestal, donde se confirmó un caso sin antecedente de viaje, ni nexo epidemiológico. Así lo detalló a El Tribuno el director general de Epidemiología, Francisco García Campos.

"En este momento la situación de chikungunya que se plantea en la provincia de Salta tiene como dos zonas críticas: una es todo lo que es la situación fronteriza Argentina-Bolivia con este brote o caso sin antecedente de viaje allá con circulación tanto en la zona de Salvador Maza y en la zona de Aguas Blancas-Orán", explicó.

El funcionario señaló que el trabajo es coordinado "en espejo" con las autoridades bolivianas de Yacuiba y Bermejo, además de los niveles nacionales, provinciales y municipales de ambos países.

"Hoy tuvimos la reunión con Salvador Mazza y Yacuiba-Pocitos boliviano, y vimos el georreferenciamiento de casos. Es todo un solo conglomerado, porque en realidad es como una sola localidad grande, está dividido por un límite político nada más", sostuvo.

Y añadió: "Lo mismo se está haciendo en la zona de Aguas Blancas y Bermejo".

En Salvador Mazza los casos continúan en aumento y se siguen tomando muestras. "En el momento que tengamos los resultados iremos actualizando ese tipo de información", indicó.

"Los pacientes suelen llegar encorvados a la consulta por el fuerte dolor articular provocado por la chikungunya. Hasta ahora, todos los pacientes que se han presentado han sido ambulatorios, sin complicación, ni internación".

El segundo punto que preocupa a las autoridades sanitarias es la aparición de un caso confirmado en Salta Forestal sin antecedentes de viaje ni contacto con zonas de circulación.

"Se presentó un paciente confirmado de chikungunya sin antecedentes de viaje. En la investigación epidemiológica no había ningún nexo con ninguna localidad, ni nada que sucediera que marcara que esta persona pudo haber adquirido la enfermedad en algún lugar", detalló García Campos. Ante ese escenario, se realizó un sondeo retrospectivo de consultas y se tomaron nuevas muestras. Una de ellas dio positivo, con fecha de inicio de síntomas alrededor del 18 de enero aproximadamente.

Ingreso del virus

Según estimó el director de Epidemiología, el ingreso del virus a esa localidad habría ocurrido en los primeros días de enero. "Ya se habían infectado mosquitos y por eso había adquirido la enfermedad", explicó. No obstante, aclaró que la situación está circunscripta. "Por las características de la localidad que está más aislada de otros lugares y no hay tanto tránsito de personas, la evolución en la magnitud de casos va a ser mucho menor y se circunscribe a ese lugar puntual", afirmó.

Al ser consultado por la cantidad de casos de chikungunya registrados en la provincia de Salta, hasta el momento, respondió: "según el último parte que hemos pasado son 30 casos; cuando termine la semana epidemiológica ya comenzamos a dar las cifras formales, semanalmente, como lo hacemos con las otras patologías", precisó.

Sobre si se repetirá el operativo de vigilancia epidemiológica con búsqueda activa de pacientes, como el realizado el martes y miércoles pasado, indicó que se trató de una medida excepcional ante la incertidumbre inicial. "Eso se hace en situaciones puntuales, como esta, porque no teníamos la certeza de cuándo se había producido la introducción del chikungunya. En situaciones donde se conoce la situación, eso no es necesario, se trabaja de otra manera; uno va planificando la actividad de acuerdo al escenario epidemiológico", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de implementar medidas como el bloqueo temporal de frontera dispuesto en Bolivia, el 17 de febrero pasado, García Campos respondió: "nosotros estamos trabajando con la Municipalidad de Salvador Mazza con nuestras políticas. Bolivia tiene su régimen de cómo hacen los descacharrados o las actividades de ese tipo y Argentina tiene la suya. En nuestro caso los municipios realizan esas actividades, visitas por casa, barrios. Lo que se hizo ahora es coordinar como se trabajarán los cuadrantes. Son realidades diferentes. Si va a haber decisiones de ese tipo, ya no me corresponde a mí decirlo; serán las autoridades superiores del Gobierno quienes determinarán".

En cuanto al impacto clínico, diferenció al chikungunya del dengue y advirtió sobre sus posibles secuelas. "Es diferente al dengue. Los dolores articulares en algunos casos son invalidantes y hay un grupo, en porcentaje bajo pero existe, que puede tener secuelas por años. Muchas veces pasan 3, 4 o 5 años y requieren tratamiento con fisioterapia o kinesioterapia; eso es lo que complica la recuperación", explicó.

Hasta el momento, todos los pacientes registrados en la provincia fueron ambulatorios y no requirieron internación. Sin embargo, el funcionario advirtió sobre el riesgo en embarazadas. "Cuando se adquiere la infección durante el embarazo, en algunos casos se producen malformaciones o abortos, se puede complicar el desarrollo", finalizó.

Las medidas de prevención

- Incrementar el uso de repelente.

- Evitar viajes a zonas con circulación activa, especialmente embarazadas. En caso de hacerlo extremar estas medidas.

- Utilizar mangas largas y pantalones largos en zonas de riesgo.

- No automedicarse ante síntomas febriles.

- No consumir aspirina.

- Consultar de inmediato al servicio de salud ante fiebre o dolor articular.

- Realizar el descacharrado en hogares, eliminando o dando vuelta cualquier objeto que pueda acumular agua, además de mantener jardines limpios.