Abren inscripciones al taller "La Física al Alcance de Todos"

Estudiantes de nivel secundario interesados en la ciencia podrán inscribirse en una nueva edición del taller "La Física al Alcance de Todos", una propuesta educativa que se desarrolla en la Universidad Nacional de Salta y que continúa el legado del recordado profesor Daniel Córdoba.

La inscripción se realizará el sábado 21 de marzo, de 9.30 a 12.30, en el Anfiteatro A de la UNSa, donde los interesados deberán presentar la documentación requerida para acceder al taller.

El espacio ofrece dos trayectos de formación. Por un lado, el nivel Fundamentos, orientado a estudiantes curiosos que desean comprender los principios y fenómenos de la física. Por otro, el nivel Olimpiadas, destinado a quienes buscan entrenarse en la resolución de problemas complejos y participar en competencias académicas como la Olimpíada Argentina de Física.

Desde la organización recordaron que para completar la inscripción es obligatorio presentar DNI original y copia y certificado de alumno regular. Además, los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable. También advirtieron que no se aceptará documentación incompleta.

Las clases comenzarán el 11 de abril y se desarrollarán en el ámbito de la universidad.

Un legado educativo

El taller tiene una larga trayectoria en la provincia. Fue impulsado a fines de los años 80 por el profesor Daniel Córdoba, quien comenzó ofreciendo clases de apoyo en física para estudiantes con dificultades. Con el tiempo, el espacio evolucionó hacia un programa de formación científica que preparó a numerosos jóvenes para olimpíadas nacionales e internacionales.

A lo largo de los años, el proyecto obtuvo distintos reconocimientos académicos y educativos, entre ellos distinciones del Instituto Balseiro, del Ministerio de Educación y del Senado de la Nación. Varios de sus alumnos lograron premios en competencias científicas y algunos ingresaron a instituciones de excelencia como el propio Balseiro.

Tras el fallecimiento de Córdoba en 2019, exalumnos, colegas y amigos crearon la Asociación Civil Ciencia al Alcance de Todos, que hoy impulsa la continuidad del proyecto. La organización busca promover el acceso al conocimiento científico, despertar vocaciones en los jóvenes y fomentar el pensamiento crítico basado en evidencia.

Los interesados en participar pueden solicitar más información a través del correo [email protected], por WhatsApp al 3876-287363 o en la cuenta de Instagram @saltalafisica.