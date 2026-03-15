Un policía retirado lucha contra un tumor cerebral

La vida de Rubén Alberto Moreno, policía retirado oriundo del norte de Salta, atraviesa un momento crítico. Tras haber dedicado años de servicio a la fuerza y a ayudar a otros, hoy necesita del apoyo de la comunidad para afrontar una operación urgente por la reaparición de un tumor cerebral.

Moreno será intervenido este sábado en una clínica de la zona de Tres Cerritos, en la capital salteña. El año pasado ya había sido operado, el 9 de septiembre, cuando los médicos lograron extirparle el tumor y luego completó un tratamiento de radioterapia. Sin embargo, hace pocas semanas comenzaron nuevamente los síntomas: mareos, problemas de visión y un fuerte malestar.

Los estudios realizados en Salta confirmaron que el tumor volvió a aparecer y con mayor tamaño. "Los médicos dijeron que está generando edema y comprimiendo el cerebro, por eso la operación debe hacerse de manera urgente", explicó Alexis Juárez, compañero de la promoción 34 de la Policía y uno de los impulsores de la campaña solidaria.

Moreno vive en Salvador Mazza junto a su esposa y sus tres hijos, de 11 meses, 5 y 9 años, quienes ahora deberán trasladarse a Salta para acompañarlo durante la cirugía y su recuperación.

Entre sus colegas es recordado por su compromiso y solidaridad. Durante la pandemia de COVID-19 participó activamente en una red de ayuda para asistir a policías enfermos y a sus familias. "Rubén siempre fue el primero en levantar la mano cuando alguien necesitaba algo", recordó Juárez.

La operación implica gastos que superan la cobertura del Instituto Provincial de Salud (IPS). Solo para cubrir algunos honorarios médicos se necesitan cerca de tres millones de pesos, a lo que se suman los costos de la recuperación y la estadía de la familia en la capital.

Por ese motivo, sus compañeros iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario antes de la intervención. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Rubén.0352 o comunicarse con Alexis Juárez al 3874732281.

"Rubén es una persona muy solidaria. Hoy la vida lo golpea y nosotros queremos estar con él", dijo su amigo. Mientras esperan la operación, familiares y compañeros mantienen la esperanza de que pueda superar esta nueva batalla y volver a su casa junto a su familia.