El Bermejo dejó a Rivadavia en una situación social y sanitaria crítica

El avance del agua proveniente de los bañados del río Bermejo volvió a golpear con fuerza al departamento Rivadavia y dejó comunidades completamente aisladas. En el ingreso a El Chañaral, la situación es muy crítica: no se puede transitar por tierra y la única forma de acceder es mediante piraguas.

"Para buscar víveres hay que rodear la zona que está toda inundada", relató Eusebio Argañaraz, uno de los cientos de vecinos afectados por la crecida. Según explicó, a los enviados especiales de El Tribuno: Miguel Escalante y Federico Medaa, "el agua cubre varios tramos del camino y dificulta cualquier tipo de traslado que se vuelve peligroso o imposible".

La situación es aún más compleja en La Misión, donde hay aproximadamente cinco kilómetros de bañados que separan a la comunidad. Allí, la escuela también fue alcanzada por el agua y por el momento no se están dictando clases debido a que el establecimiento quedó inundado, y nadie puede entrar.

"Hay zonas donde directamente no se puede pasar. La gente está aislada", describió Gerónimo, otro de los vecinos que no logró ingresar al camino para llegar a la localidad de El Chañaral.

En este contexto, el uso de piraguas se volvió indispensable, aunque no todos cuentan con una propia. En muchos casos, los traslados son pagos, lo que suma una dificultad extra para familias que necesitan salir a comprar alimentos y elementos básicos.

El panorama en Rivadavia refleja las consecuencias que dejó la crecida del Bermejo, con poblaciones que enfrentan serias dificultades para moverse, abastecerse y sostener la actividad diaria en medio del avance del agua.

Operativo sanitario

En medio del avance del río Bermejo, en el departamento Rivadavia, se desplegó un operativo sanitario integral en El Chañaral, una de las zonas más afectadas por la crecida. En el lugar trabajan de manera conjunta médicos, asistentes sociales, bomberos, personal policial y equipos de la División Lacustre, en un intento por contener a las comunidades aisladas.

"Hace dos meses que venimos trabajando con salud pública, seguridad y los municipios en esta situación difícil", explicó Agustina Esteban, coordinadora de Políticas Sociales. Detalló que el objetivo es llegar nuevamente a la zona con equipos médicos, entre ellos pediatras, para garantizar atención integral, vacunación y entrega de medicamentos.

Esteban destacó que además se está trabajando en el departamento de Rivadavia y ahora también en Colonia Santa Rosa. Las intervenciones sanitarias se enfocan en prevenir y tratar enfermedades típicas de este contexto. "Lo que más se presenta son cuadros de gastroenteritis y afecciones respiratorias. También estamos trabajando en la prevención del dengue", indicó la doctora Luz Díaz, parte del equipo médico, que hasta el momento no detectó casos positivos en la zona.

Evacuaciones

El operativo también incluye la evaluación de personas que aún se encuentran en proceso de evacuación. Según explicaron, la mayoría de quienes estaban en áreas más comprometidas ya fueron trasladados, aunque persisten pérdidas materiales y dificultades para el regreso a los hogares.

Desde el sistema de salud señalaron que una de las principales preocupaciones es la situación de los niños, y que se trabaja con alimentos terapéuticos y refuerzos nutricionales. Además, se activaron esquemas especiales de vacunación para contextos de emergencia.

Mientras sigue el temporal y las aguas no logran todavía retirarse de la zona, Agustina Esteban destacó que estamos esperando que Aviación Civil nos dé el visto bueno para poder hacer los vuelos, los puentes aéreos, para poder llegar también con los elementos de primera necesidad. "Se entregaron plástico, en este momento también estamos por cruzarle plástico al El Chañaral, para poder resguardarse".

Esteban detalló que ya terminaron con todos los parajes de Morillo, de Rivadavia a Banda Norte, "también hemos volado a lo que es Colonia Santa Rosa y está previsto el puente aéreo, porque se sigue en alerta amarilla".

De nuevo la crecida

"Era una preocupación enorme la de llegar a El Chañaral porque queríamos atender, es una comunidad grande, hay varias familias. Por ahora hay algunas enfermedades respiratorias pero esperamos que empiecen a aparecer porque los chicos juegan en el agua, incluso habrá infecciones de piel", detalló Milagro Briones. gerente del hospital Rivadavia Banda Sur. Bomberos Voluntarios destacaron que se espera un pico más de crecida debido a las lluvias que se registraron en Colonia Santa Rosa, que a través del río Colorado, llegaría a esta zona de Rivadavia.