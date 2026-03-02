Operativo Serenata a Cafayate: 186 conductores dieron positivo en alcoholemia

El operativo de seguridad desplegado por la Policía de Salta durante la Serenata a Cafayate dejó un dato contundente: 186 conductores fueron infraccionados por alcoholemia positiva en el marco exclusivo del dispositivo especial montado por el festival.

La cifra fue confirmada por Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales y Prensa de la Policía, en diálogo con el programa La mañana de Radio Salta. El funcionario detalló que durante el evento se realizaron alrededor de 20.000 test pasivos de alcoholemia en Cafayate y en los principales accesos, especialmente sobre las rutas nacionales 68 y 40.

El número cobra relevancia al compararlo con el total provincial: durante todo el fin de semana se registraron aproximadamente 365 infractores por violar la ley de tolerancia cero en Salta. Es decir, más del 50% de los casos se concentraron en el operativo vinculado a la Serenata.

Más de 450 policías y 36.000 vehículos controlados

Según explicó Peloc, el dispositivo fue uno de los más grandes implementados por la fuerza en la provincia. Participaron alrededor de 450 efectivos, que trabajaron tanto en el predio de la Bodega Encantada como en la ciudad y en los corredores viales.

En total, se fiscalizaron más de 36.000 vehículos en todo el territorio provincial durante el fin de semana. En Cafayate, además de los controles de alcoholemia, se detectaron otras infracciones, entre ellas la retención de un vehículo con pedido de secuestro y casos de tenencia de estupefacientes.

Uno de los mecanismos aplicados fue el sistema de control por “tiempo de trayecto”: a los conductores se les entregaba un troquel en Talapampa y luego se verificaba, antes del empalme de la ruta 68 con la 40, si habían respetado el tiempo estimado para recorrer el tramo a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Quienes completaban el trayecto en menos tiempo eran infraccionados por exceso de velocidad.

Incidentes menores y un detenido con ocho celulares

En cuanto a la seguridad general del evento, Peloc señaló que hubo intervenciones menores, algunas infracciones, desórdenes y hechos aislados de hurto. El caso más relevante fue la detención de un hombre que tenía en su poder ocho teléfonos celulares, quien quedó a disposición de la Justicia.

También se registró un siniestro vial en la zona de Tolombón, camino a Cafayate, aunque no hubo heridos de gravedad ni presencia de alcohol en los conductores involucrados.

Desde la Policía consideraron que, en términos generales, el operativo fue “muy exitoso”