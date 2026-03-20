UCASAL inicia una nueva etapa: el 2026 llega con la asunción de un nuevo rector

Comunidad, encuentro y futuro. Con nuevos ejes de trabajo por delante, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) celebró el acto de inicio del ciclo lectivo 2026. El evento, que tuvo lugar en el Aula Magna el pasado miércoles 18 de marzo, también sirvió para dar la bienvenida a otra etapa, con la asunción del nuevo rector, Dr. Federico Colombo Speroni.

En la antesala de su 63° aniversario, la institución formalizó el comienzo de un nuevo período. El acto de apertura del año también marcó el cierre de los diez años de gestión del ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, quien fue reconocido como rector emérito.

Durante su primer mensaje como rector, Colombo Speroni expresó su entusiasmo por el desafío que encabeza: “Me toca asumir el rectorado de la universidad con mucha expectativa y un equipo de gestión muy bien consolidado, con ganas y proyectos por delante”.

Además, destacó el valor del encuentro como punto de partida para el trabajo conjunto: “Este acto de apertura nos permite encontrarnos como comunidad y empezar a compartir ideas de trabajo para los próximos años”.

En su discurso, el nuevo rector delineó los principales ejes que orientarán su gestión, en un contexto atravesado por los cambios tecnológicos y culturales. Entre ellos, mencionó la integración de las funciones sustantivas de la universidad —investigación, docencia y extensión—, la consolidación de trayectos formativos flexibles que combinen lo virtual y lo presencial, el fortalecimiento del impacto territorial a través de proyectos de extensión y el impulso a la internacionalización mediante intercambios y redes académicas.

“El mayor desafío está en acompañar el proceso de cambio cultural motivado por las tecnologías”, afirmó el nuevo rector de UCASAL.

Asimismo, Colombo Speroni puso en valor el legado de su antecesor: “Dedicó su tiempo y compromiso con la universidad, aportando una visión clara y un plan estratégico que en esta nueva etapa nos ayuda a dar continuidad a un proceso de mejora continua”.

Por su parte, Rodolfo Gallo Cornejo, a través de un mensaje en video, expresó su emoción y gratitud tras una década al frente de la universidad. “Estoy satisfecho por el deber cumplido y agradecido por haber contado con una comunidad capaz y bien intencionada”, señaló.

El rector emérito también aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida a su sucesor: “Quiero felicitar calurosamente a Federico Colombo. Hay un gran equipo y eso asegura grandes resultados. Nunca dejen de intentar los mejores caminos para construir una gran universidad”.

El acto contó además con la participación del arzobispo de Salta y gran canciller de la universidad, monseñor Mario Antonio Cargnello, quien destacó el valor institucional del momento: “Este acto muestra la continuidad. Es una experiencia enriquecedora porque evidencia cómo una institución se consolida a través de los vínculos”.

“En la universidad hay vida que se potencia por la fe; este acto fue un signo de vida”, concluyó Cargnello.

La jornada reunió a autoridades, vicerrectores, directores, docentes, colaboradores y miembros de la comunidad universitaria, así como también a personas que formaron parte de los primeros años de la institución, en un encuentro que combinó memoria, reconocimiento y proyección hacia el futuro.

En este nuevo ciclo, UCASAL reafirma su identidad bajo el lema “Nihil Intentatum” —“Nada sin intentar”—, con el objetivo de seguir ampliando oportunidades y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

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https://prensa.ucasal.edu.ar/asuncion-nuevo-rector-trib



