UCASAL renueva su compromiso con La Silla Roja: una iniciativa por el derecho a aprender

La campaña pone en agenda una problemática central: la crisis estructural de los aprendizajes en Argentina, en un escenario marcado por una profunda transformación demográfica. Según el informe 2026, “La transición demográfica y la crisis estructural de los aprendizajes en Argentina”, el país atraviesa una sostenida caída de la natalidad junto con un deterioro persistente en los niveles de aprendizaje, factores que impactarán directamente en el sistema educativo. En este contexto, se proyecta una disminución del 27% en la matrícula escolar hacia 2030, lo que representa cerca de 1,2 millones de estudiantes menos.

Este escenario, lejos de representar una mejora, plantea desafíos. “Menos estudiantes en las aulas no garantiza automáticamente mejor educación. Si no hay políticas adecuadas, la caída de la matrícula puede profundizar las desigualdades y la crisis de aprendizajes”, señalan desde la ONG. En este sentido, se advierte sobre los riesgos: la profundización de brechas educativas, la necesidad de reorganizar recursos y la urgencia de transformar las prácticas de enseñanza.

En paralelo, los datos de evaluaciones nacionales e internacionales evidencian un deterioro persistente en los niveles de aprendizaje. Una proporción significativa de estudiantes no alcanza niveles mínimos en lectura y matemática, lo que pone en evidencia la urgencia de fortalecer la alfabetización como base de todo el sistema educativo. Sin aprendizajes fundamentales, la inclusión pierde sentido: estar en la escuela no es suficiente si no se garantiza el desarrollo de capacidades reales.

El informe también señala una tensión estructural del sistema educativo argentino: en las últimas décadas se amplió el acceso y la escolarización, incorporando a sectores históricamente excluidos, pero sin asegurar aprendizajes de calidad de manera masiva. Esto exige repensar las políticas educativas no sólo en términos de cobertura, sino también de efectividad y equidad.

En este marco, la campaña invita a toda la comunidad a involucrarse activamente y a sumarse a este compromiso colectivo por el derecho a aprender a través de un Acuerdo por la Educación, que propone ejes clave como garantizar aprendizajes reales para todos los estudiantes, integrar inclusión con calidad educativa, fortalecer la formación docente, orientar los recursos a mejorar resultados y priorizar a las escuelas en contextos más vulnerables.

“La verdadera inclusión es la que asegura que todos los estudiantes aprendan y desarrollen sus capacidades. No podemos aceptar títulos sin aprendizaje ni que el origen social determine el futuro”, sostiene Fernando Anderlic, director nacional de Fe y Alegría.

A través de su adhesión a “La Silla Roja”, UCASAL se suma a más de 30 organizaciones de la sociedad civil que impulsan esta iniciativa, lo que reafirma la convicción de que la educación es una herramienta fundamental para reducir desigualdades y construir una sociedad más justa.

Acerca de Fe y Alegría en Argentina

Fe y Alegría es una ONG Jesuita Internacional de educación popular y promoción social presente en más de 22 países. En Argentina trabaja desde 1996 en barrios y comunidades populares. Durante 2025, acompañó a 6855 niños, niñas, jóvenes y personas adultas en situación de vulnerabilidad en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta y San Juan, defendiendo y trabajando por el derecho a una educación que transforme vidas. Su misión es garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad. A través de escuelas, centros de primera infancia y de capacitación, programas de formación para el trabajo, clubes de emprendimiento y centros comunitarios, Fe y Alegría impulsa espacios de aprendizaje, encuentro y desarrollo.

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