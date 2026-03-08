Más de 50 mil estudiantes comienzan el nivel superior

El sistema educativo de Salta completará el próximo lunes una nueva etapa del calendario escolar 2026 con el inicio de clases en el nivel superior no universitario, que este año contará con una matrícula superior a los 50 mil estudiantes distribuidos en institutos de toda la provincia.

El comienzo de las actividades académicas será acompañado por una amplia oferta formativa de 180 carreras, entre profesorados y tecnicaturas superiores, orientadas tanto a la formación docente como a áreas vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico.

El acto oficial de apertura del ciclo lectivo se realizará el lunes 9 de marzo a las 19.30 en el Instituto Superior Nº 6.043 "Jorge Luis Borges", ubicado en el barrio San Carlos de la capital salteña.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que el sistema de formación superior continúa ampliando su propuesta académica con carreras vinculadas a sectores estratégicos de la economía provincial, como turismo, minería, desarrollo de software y sistemas de inteligencia artificial, entre otras especialidades.

La oferta educativa se distribuye en institutos de distintas localidades del interior, con el objetivo de acercar oportunidades de formación profesional a jóvenes y adultos que buscan insertarse en el mercado laboral o continuar su trayectoria académica.

El inicio del nivel superior llega una semana después del regreso a clases de los niveles obligatorios del sistema educativo.

El lunes pasado, cerca de 450 mil estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario retomaron las actividades escolares en toda la provincia, marcando el inicio formal del ciclo lectivo 2026.

Salta se ubicó así entre las 15 provincias del país que comenzaron el calendario escolar el 2 de marzo, el cual se extenderá hasta el 18 de diciembre.

El acto oficial de apertura fue encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz en la Escuela Nº 4.063 "Dr. Victorino de la Plaza", en la localidad de Cachi, junto a la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Cristina Fiore Viñuales, el intendente Américo Liendro y autoridades provinciales y municipales.