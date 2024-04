Perlas Gauchas incursiona con serias intenciones en el folclore

Imar y Gonzalo Pereira Romero mamaron la música desde la cuna, una clara influencia de su tío Guillermo Romero Ismael, el destacado tenor salteño que recorrió el mundo a través de sus cuerdas vocales. Ahora, su sangre reclama espacio en el cancionero popular, más precisamente en el folclore, porque dos jóvenes talentosos asoman con serias intenciones de adueñarse de un lugar de privilegio en el mencionado género musical.

Perlas Gauchas está compuesto por dos hermanos: Imar y Gonzalo, que ya desde hace un tiempo empezaron a exhibir sus virtudes sobre los escenarios de la provincia.

"Desde niños construimos al lado de mi tío el espíritu de la música, el canto y la poesía. La esencia que nos caracteriza viene de familia, ya que nuestro abuelo Rosendo Romero fue un hombre de a caballo. Tenemos un claro sentido de pertenencia. Vivimos así, somos así, llevamos al gaucho y al folclore en la sangre, esa identidad nos hace puros, genuinos y sabemos lo que queremos", comentó Imar.

A su corta edad ya son noticia en los medios de su ciudad, Salta y, en el mes de febrero fueron invitados especialmente por el prestigioso artista El Chaqueño Palavecino para hacer su debut en el 50 aniversario de la Serenata a Cafayate; y en el Festival Nacional de la Chicha, La Caldera 2024.

Perlas Gauchas en un tiempo de renacer genuino para el folclore de Salta y el de su país agradecen a todos aquellos que apoyan y se unen a su propuesta musical en pos del arte y la cultura de nuestra Nación.

"Junto con Imar nos hemos formado en la escuela de mi tío Guillermo, algunos años, durante mi adolescencia, me interesé por la música lírica, pero el amor al campo me llevó al foclore. Estudié sobradas técnicas vocales, que lógicamente las empleo en resguardo de mis cuerdas vocales, el folclore es un género donde se apuesta mucho con el corazón, el artista debe contar con un "ángel" especial para llegar de manera masiva a la concurrencia", señaló Gonzalo.

El abuelo Rosendo era jinete y los contagió con ese sentimiento gaucho, que solo en el aire puro del campo se respira. La mamá Dalila saca pecho cuando se menciona a sus hijos, y el papá es oriundo de Buenos Aires "Nuestro viejo nos sigue a todos lados, jamás se perdió una actuación. También tenemos un hermano mayor que se llama Lautaro. La verdad que una familia unida, es una gran motivación para emprender lo que sea en la vida, y esa es nuestra realidad. Por esas cosas de la vida, si no llegamos a escalar en el plano artístico, no tengo dudas que lo haremos en cualquier otro rubro, desde chico nos enseñaron a apostar por el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y la perseverancia", agregó Gonzalo.

Gonzalo estudió en la Escuela Agrícola, y se destacaba por ser un muy buen jugador de fútbol. Se inició en las inferiores de Atlético Mitre "Jugué en la novena y octava división, luego pasé a Central Norte, donde me aliste en la séptima y sexta categoría. Mi siguiente paso fue a San Martín de Tucumán, donde estuve dos años y llegué a jugar en reserva. A los 19 años pasé a Almirante Brown, de Buenos Aires, solo fue una temporada y me vine a la primera local de Juventud Antoniana, pero el año pasado me rompí los cruzados, y me alejé de las canchas, lógicamente no sé que será en un futuro. Gonzalo venía actuando en calidad de solista, así que le propuse formar un dúo, y no dudó ni un instante", aseguró Imar.

"Tenemos en claro que hoy es otra la manera de moverse en cuanto a la difusión, y apostamos a las redes sociales para exhibir nuestro trabajo. Recientemente hemos grabado cuatro canciones inéditas, que pertenecen al tío Guillermo e Imar. Lo hicimos en el sello de Oscar "Chaqueño" Palavecino, que representa un enorme privilegio para nosotros. Este gran cantante salteño nos enseñó de humildad y sencillez, y no tuvo inconvenientes en invitarnos a cantar en la Serenata a Cafayate, y en el Festival de La Chicha, en La Caldera, un gesto que no olvidaremos jamás", afirmó Gonzalo.

"Lo nuestro recién empieza y creo que tenemos mucho por aprender en el camino del circuito musical, lo importante es que hay voluntad y predisposición por crecer. Seguramente en breve vamos a editar un material discográfico con temas inéditos, que apuntarán a la naturaleza, los bellos paisajes, y las hermosas vivencias del campo. También vamos a preparar un gran recital en algún teatro importante de la capital salteña", dijo finalmente Imar.