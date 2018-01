Denuncian penalmente al presidente del Concejo

Pasado un mes desde que la concejal del PRS Sabrina Vaca, electa en las pasadas elecciones del 22 de octubre para ocupar una de las 9 bancas, se viera impedida de asumir en su cargo por la férrea oposición del presidente del Concejo Deliberante de General Mosconi, Enzo Argañaraz, el asesor legal del municipio norteño y patrocinante de la edil Vaca, Hugo Arce, confirmó: "Se formalizó en la Justicia una denuncia penal contra el señor Argañaraz por lo que consideramos falta a los deberes de funcionario público y la desobediencia judicial" en la que habría incurrido cuando en lugar de acatar una orden dictada por jueza Claudia Yance puso la resolución de la magistrada a consideración del cuerpo y volvió a rechazar el ingreso de Vaca como concejal por General Mosconi.

Hugo Arce, abogado patrocinante de Vaca, realizó un pormenorizado detalle de la situación nunca antes vista, al menos en los cuerpos deliberativos de la zona, y que tiene por protagonista al presidente del cuerpo deliberativo mosconense.

Argañaraz se niega en forma sistemática a permitir que la concejal del PRS Sabrina Vaca ocupe la banca para la que fue elegida, por considerarla "indigna para ocupar ese cargo".

Por encima de todos

Arce recordó que "el pasado 22 de octubre la señora Sabrina Vaca se consagró como concejal electa por General Mosconi por tanto le correspondía asumir el 10 de diciembre de 2017. Como es normal y habitual en estos casos, el Tribunal electoral de la provincia de Salta le otorgó a la señora su diploma consagrándola concejal; pero el día 7 de diciembre fecha en que se realizó la sesión preparatoria, el concejal Enzo Argañaraz mocionó la no aprobación de su diploma, argumentando que la señora no reunía las condiciones morales y que había tenido ciertos comportamientos que a su entender no eran los correctos".

El letrado recordó que "el día 10 de diciembre la concejal Vaca se presentó acompañada del juez de paz para la jura y allí sufrió un acto de evidente violencia moral por parte de Argañaraz quien le quitó el micrófono haciendo comentarios totalmente fuera de lugar. Ante esa situación lo que nos quedaba era pedir el amparo ante la Justicia".

La jueza entendió que no existía ningún impedimento para que Vaca asuma como concejal y otorgó cinco días para que se le tome juramento, pero Argañaraz decidió someter a votación la orden de la jueza, donde fue rechazada por la mayoría de concejales.

Desobediencia e incumplimiento

Arce recordó que “a pesar que como órgano superior la Justicia impartía una orden, el omipotente concejal “Chancaca” Argañaraz no lo consideró así, por eso debimos recurrir nuevamente a la Justicia, pero en este caso a través de una denuncia penal por desobediencia judicial e incumplimiento a los deberes de funcionario público, para que se arbitren los medios para que la electa concejal pueda a sumir en su cargo, algo tan sencillo como eso”.

Una maniobra

El letrado confió en que “ante esta situación recurrimos a la Justicia porque es el ámbito donde deben dirimirse los conflictos, pero no hay mucho que debatir ni discutir, ya que se trata de una maniobra especulativa, desestabilizadora, como quedó demostrado en las sesiones extraordinarias a la que se convocan por parte del cuerpo deliberativo; este tipo de sesiones son para casos realmente urgentes pero acá se debate el sueldo del intendente, quien tiene que tener o no viáticos pero lo curioso es que no revisan la dieta de los concejales. Para nosotros es una cuestión política más que jurídica, pero no nos queda otra opción que recurrir a la Justicia”.