El descargo de Muratore, tras el bochorno: "Juventud nunca fogoneó esta violencia"

En diálogo con El Tribuno, el titular de Juventud se despachó con todo tras los lamentables episodios de los barras del santo en Tucumán y anticipó que la estupidez de los inadaptados dejaría a Juventud eliminado. “Estoy amargado, esto nos costará la eliminación. ¿Y qué descargo podemos hacer? Si eran todos hinchas de Juventud en la cancha y San Jorge con buen tino los ubicó en tribunas distintas. Esta vez eligieron Tucumán para pelearse, se venían desafiando, seguramente fue premeditado. Juventud como club nunca fogoneó a los barras, a la violencia, no tiene nada que ver con las hinchadas”, aclaró el presidente del santo, para luego agregar: “Desde que asumí me aburrí de pagar multas en el CF por esto y creí que había terminado. Para jugar este partido había que poner 80 mil pesos. Y esto te tira abajo el esfuerzo, me dan ganas de tirar todo. Otra vergüenza para el club. Ahora, ¿los barras tendrán el coraje para hacerse responsables de este problema? Convocaré a una reunión de CD urgente para ver qué haremos. Quizás todo esto haga que de una vez por todos juguemos con socios”.

El compromiso de las partes

Para Muratore, toma cada vez mayor fuerza la posición de jugar con socios. “Estos episodios pueden trasladarse el domingo a Salta y nos seguirá perjudicando en todo. Van a querer buscar todas las responsabilidades en la dirigencia, pero a esto hay que cortarlo todo de raíz y comprometernos: gobierno, periodismo, todos los clubes e hinchas que quieran a juventud de verdad”.