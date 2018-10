“Mi hermano se enfermó por los abusos que sufrió y se suicidó”

L.J.N. son las iniciales de un joven de Joaquín V. González que en el 2012 se suicidó. “Es aún muy doloroso para mi familia, por eso les pido solo dar a conocer las iniciales de mi hermano“, pidió Hernán desde Buenos Aires. La drástica decisión que tomó el joven destrozó a su familia, que quiso olvidar “todo esto”. Pero la denuncia por filiación dada a conocer por El Tribuno recientemente volvió a calar hondo en la tragedia familiar. “Cuando supe que investigaban a Balbi, empecé a recordar”, comenzó su relato el hombre. Su hermano fue monaguillo de la parroquia del pueblo. “El decía que quería contar cosas graves que le habían pasado, pero que le daba vergüenza”, recordó Hernán. Tanto él como su familia desestimaron sus dichos y creyeron que “eran pavadas”.

“A los 26 años empezó con una enfermedad mental, y comenzó a contar todo, incluso escribió un cuaderno“, aseveró Hernán. Para L.J.N. fue cada vez más difícil superar el drama, y preocupado para que “otros no sufrieran como él”, intentó hacer una denuncia. “Hace unos siete u ocho años fue al Arzobispado de Salta y lo echaron. Le dijeron que dejara de inventar estas cosas”, relató Hernán. Contó que su hermano habría llegado hasta una comisaría, pero en la Justicia no figuran denuncias contra el sacerdote. Desesperado por no ser escuchado, el joven se descargó a través de las redes sociales acusando a Balbi de haberlo abusado. Hernán sostiene que la enfermedad mental del joven se debió a los episodios de abusos que habría sufrido. “Todo esto que pasó lo llevó a que se enferme. Se bañaba muchas veces al día, porque decía que se sentía sucio”, recordó.

Incluso -afirmó- fue tratado en el hospital Ragone, donde lo tildaron de mentiroso. “Como profesional de la salud puedo asegurar que no mentía, todo lo que le pasó era verdad”, aseguró Hernán. La familia se divide entre los que quieren denunciar y los que prefieren olvidar. “Para mi familia fue devastador, siempre estuvo esa cosa que a él le pasó algo, pero nunca se habló”, concluyó.