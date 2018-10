¿Qué hay que hacer si la PS4 fue atacada por el 'virus de la muerte'?

En las últimas horas muchos usuarios de PlayStation 4 reportaron una grave falla de seguridad en la plataforma. ¿De qué se trata? Una notificación maliciosa bloquea la consola y obliga a restablecer los valores de fábrica. La buena noticia es que tras el susto, Sony ya encontró la solución.

A través de una cuenta de atención al cliente en el Reino Unido, el fabricante asegura que hay una forma rápida de remediar la falla.

Los pasos a seguir

Según la compañía, el bloqueo se puede solucionar en menos de cinco minutos. El primer paso es borrar el mensaje desde la Appmóvil de PlayStation. Después hay que ir al “Modo Seguro”.

¿Cómo hacerlo? Estos son los pasos:

