Racing, con Centurión como titular, jugará el domingo en Tucumán

Eduardo Coudet confirmó que Nery Domínguez reemplazará al chileno Marcelo Díaz y que Ricardo Centurión volverá a la titularidad el domingo, cuando Racing, el líder de la Superliga, visite a San Martín de Tucumán.

En conferencia de prensa luego del entrenamiento en Avellaneda, Chacho anunció el once con Javier García; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Marcelo Mena; Augusto Solari, Nery Domínguez, Guillermo Fernández, Ricardo Centurión; Lisandro López y Jonathan Cristaldo.

"Nos dolió perder dos puntos con Boca (ganaba 2-0 y empató 2-2), pero tenemos que seguir repitiendo, sostenerlo en el tiempo, porque en ocho fechas hemos dominado a los rivales. Ahora vamos a una cancha muy difícil ante un rival necesitado, esperemos mostrar cosas buenas y el partido que preparamos en la semana", afirmó "Chacho".

Otro de los puntos importantes es que Javier García será el reemplazante en el arco de Gabriel Arias, quien sufrió una fractura en la mano con la Selección de Chile.

"Me incliné por García porque es un jugador muy importante para nosotros y ante la lesión de Arias le toca a él, y estamos muy tranquilos con que ocupe el puesto Javi porque ya lo ha hecho en gran forma", afirmó.

En tanto, sobre Marcelo Díaz explicó que la sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda no le permite estar al ciento por ciento, por lo que arrancará en el banco de suplentes.

"Díaz está bien, de hecho va a estar dentro de los 18 pero considero que no está al ciento por ciento para jugar los 90 minutos. En este caso de arranque le va a tocar a Nery, que está en muy buena forma", explicó.

Ricardo Centurión también volverá a la titularidad, aunque Coudet aclaró que no tiene "nada que demostrar" porque es muy importante para el equipo.

"Centu tiene que aprovechar la oportunidad, a mí no me tiene que demostrar nada. Entrena en gran forma, no tengo dudas que va a ser muy importante para Racing a lo largo del torneo", sostuvo.