Argentina superó con éxito un duro debut en el Mundial de Hockey

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, Los Leones, actual campeón olímpico, venció ayer a España por 4 a 3, en partido por el grupo A de la Copa del Mundo que se desarrolla en India.

El partido se jugó en el estadio Kalinga, en la ciudad de Bhubaneswar, con capacidad para 15.000 espectadores. Los Leones volverán a presentarse el próximo lunes a las 10.30 de nuestro país jugando ante Nueva Zelanda.

Los goles argentinos fueron convertidos por Agustín Mazzilli (en dos ocasiones) y Agustín Peillat (dos), mientras que para los ibéricos lo hicieron Enrique González, Josep Romeu y Vincenc Ruiz.

Argentina tuvo tres córners cortos (hizo dos goles) y España con igual cifra (solo hizo uno).

El primer cuarto fue electrizante y culminó con triunfo por 3 a 2 para los Leones, revirtiendo el resultado, ya que los españoles se pusieron dos veces en ventaja y Los Leones igualaron al minuto, estableciendo la ventaja el equipo dirigido por Germán Orozco en la última jugada con un corner corto convertido por Peillat.

En el segundo cuarto se aplacaron las acciones y no hubo variantes en el marcador aunque Argentina no logró conservar la bocha, perdiendo rápidamente el control de la misma y posibilitando la ofensiva española.

En el inicio del tercer cuarto España llegó al empate a los cinco minutos por intermedio de Ruiz y allí el desarrollo del partido ingresó en un terreno de incertidumbre con respecto al resultado y cada uno apostó sus ilusiones a la chance de un córner corto, arma letal de Los Leones con Pelliat.

En el inicio del cuarto final, a los cuatro minutos, llegó otro córner corto para Argentina y Peillat hizo honor a su rótulo de especialista y estableció el 4 a 3 con un fortísimo remate.

En los últimos instantes España intentó de todas las formas igualar el encuentro, pero Argentina se defendió con acierto y alcanzó un valioso triunfo.

La formación inicial de Argentina fue Juan Vivaldi; Gonzalo Peillat, Juan Gilardi, Pedro Ibarra y Matías Paredes; Lucas Vila, Ignacio Ortiz, Juan López y Matías Rey; Agustín Mazzilli y Lucas Rossi.

En otros cotejos jugados ayer, por el grupo C, Bélgica (subcampeón olímpico) le ganó 2 a 1 a Canadá e India goleó 5 a 0 a Sudáfrica.