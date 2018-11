Casi el 30% de los hogares argentinos carecen de cloacas y gas de red

Según el sondeo de "Indicadores de condiciones de vida de los hogares" que publicó el Indec, el 10% de los hogares argentinos no accede a la red pública de agua corriente, un 29,2% no dispone de gas de red y el 29,4% carece de conexión a las redes cloacales.

Aclaró que "el acceso a estos servicios no sólo depende de la existencia de las redes en las inmediaciones de la vivienda, sino también de que, en caso de que existan, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias".

El informe, correspondiente al primer semestre del año, especificó que el 6,6% de los hogares "habita en una vivienda que se encuentra cerca de basurales". Respecto de las localizadas en zonas inundables, precisó que el 11,2% se ubica en esas zonas.

Con relación al régimen de tenencia de vivienda, puntualizó que "el 18,5% de los hogares son inquilinos".