Panaderos: “Estamos frente a una crisis peor a la del 2001”

El sector de los panaderos expuso quizás una de las situaciones más críticas de la reunión. Afectados por la suba de tarifas, también enfrentan dificultades por lo que consideran la “dolarización” de su materia prima: la harina.

Daniel Romano, tesorero de la Cámara de Industriales Panaderos, consideró “una muy buena iniciativa la de la Cámara de Comercio, de invitar a varios sectores a escucharnos entre todos” y reveló que “nos sorprendió saber que todos están mal. Ninguna de las cámaras dijo que está bien”.

“Confirmamos que algo está pasando acá, porque cuando es uno o dos sectores los que sufren, puede ser porque cuando un Gobierno toma medidas siempre afecta para bien a algunos y para mal a otros. Pero cuando vos ves que se está perjudicando a todos, te das cuenta que este es un problema transversal, que está arruinando a todos los sectores económicos”, recalcó.

La peor crisis

Romano aseguró que “en particular nosotros estamos ante la mayor crisis de la que yo tenga memoria, superior aún a la del 2001. En 2001 no había los aumentos de tarifas brutales que tenemos ahora. Por ejemplo, 100% de aumento de septiembre a octubre, otro 20% en octubre, lo que da un 120% de aumento de la tarifa del gas en dos meses. Son cifras siderales y nadie dice nada. Hay un Gobierno sordo”.

“El sector ha sido dolarizado en su totalidad, porque al dolarizar la harina, que es nuestro principal producto, se dolarizó el sector por completo”, denunció y explicó que “esto ocurre porque se permite exportar toda la cosecha: ahora dicen que va a haber una cosecha récord, y esa cosecha empezó hace un mes, pero de los 700 pesos que costaba la bolsa de harina, hoy están suspendidas las ventas y hablan de valores de 850 a 900 pesos la bolsa cuando empiecen a vender de nuevo. Esto representa el quiebre literal del sector”.

Romano indicó que “los economistas revelan que la inversión más segura desde diciembre hasta ahora no fueron ni las Letes, ni el plazo fijo, ni el dólar... sino la harina. Si uno hubiese puesto plata en harina, le hubiese rendido el 250% en ocho meses. Esa fue la suba”.

“Estas son cifras que a cualquier Gobierno le haría abrir los ojos, porque el pan es básico para todos, y recientemente se reveló que desde que asumió Macri hay dos millones de pobres más, y a los pobres ya no les alcanza ni para comprar pan”, lamentó.

Las tarifas representan un costo insostenible para los panaderos. Romano reveló que “hay una panadería que tiene décadas de trayectoria en Salta y, por primera vez, tuvo que arreglar un pago en cuotas del gas porque le subieron de 7.000 a 140 mil pesos la tarifa. Son cifras que nos están matando y nadie hace nada”.

El bono

Advirtió en este sentido que “el sector hoy no tiene cómo pagar los aguinaldos y encima el Gobierno nacional decide que las pymes, que son el sector más descuidado por este mismo Gobierno, tienen que pagar un bono de 5.000 pesos, que los empleados del sector es cierto que lo merecen y lo necesitan, pero al mismo tiempo nos ponen en la disyuntiva porque los dueños de Pymes no tenemos de dónde sacar para pagarlo”.

“Entonces los Gobiernos aparecen y dicen: ‘nosotros no podemos pagar’, pero las Pymes no tenemos la fuerza de decir que no tenemos”, se quejó y denunció que “nos ponen en una disputa con el empleado, la situación es gravísima y no se avizora una mejora, pese a lo que pueda prometer el Gobierno nacional”.

Finalmente, Romano afirmó que “un panadero tiene subas de un mes al otro de 80 mil pesos más de harina, 30 mil pesos más de gas, 5 mil más de luz, 5 mil más de sueldos (por persona). ¿Cómo se hace?” cuestionó y reprochó que “después caen todos los organismos queriendo cobrar tasas e impuestos y sacar su tajada, pero cuando el sector va con un problema, el Municipio te manda a la Provincia y la Provincia a Nación, pero nadie te resuelve nada”.