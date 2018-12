Madre reclama ética y equidad en la Justicia

Cecilia Meléndez denunció ayer a través de nuestro medio la injusta situación procesal de sus dos hijos varones, de 22 y 24 años, investigados en una megacausa por narcotráfico donde están en algunos casos procesados y en otros imputados varios jóvenes ligados a las familias gobernantes de la provincia.

Mientras de doce detenidos diez ya recuperaron su libertad, sus dos hijos se encuentran detenidos desde hace 35 días sin que se hubiera hallado prueba alguna que los incrimine o roce siquiera con la investigación federal/provincial

Cecilia dijo que el proceso y la investigación llevaron a detener a varios hijos del poder, entre ellos a los hijos de un fiscal de Corte, de un poderoso empresario de la construcción, del sobrino de un juez de la Corte de Justicia de la Provincia y de propietarios de medios de comunicación masivos, quienes integraban de una u otra forma una compleja organización de tráfico y venta de cocaína y marihuana en las altas esferas de la provincia.

"Lo llamativo -dijo la mamá- es que hora a hora cada uno de estos personajes fueron recuperando su libertad y luego de 35 días nos damos cuenta de que en la megacausa de narcos VIP solo quedó un barbero y un disc-jockey, mis dos hijos.

Los dos trabajadores comunes, con vidas totalmente racional, que se manejan en colectivo y que alquilaban tanto el local de la barbería como el departamento donde residían.

Hemos esperado que la Justicia demuestre el nexo de nuestros hijos con la inmensa banda VIP, pero nada, hemos esperado los tiempos procesales y ya se agotaron y nada. De una causa enorme con relaciones con el poder solo quedaron presos dos trabajadores independientes, que hoy por hoy lo perdieron todo.

Nadie nos escucha, hemos aportado pruebas una tras otra, hemos llevado testigo de todo tipo. Hemos soportado allanamientos donde no encontraron nada y sin embargo siguen detenidos.

Pero no nos quejaríamos si fuera justo, pero no es así.

Al hijo del fiscal de la Corte le bastaron unas horas para conseguir la libertad. A los otros, a algunos de ellos en los allanamientos les secuestraron dinero, drogas y armas y ya están libres.

A una de las mujeres detenidas le hallaron una plantación de marihuana pero ya ve, está libre también, no sé qué es lo que está pasando en la Justicia.

No sabemos qué le están dibujando a nuestros hijos que no tienen nada, nada les secuestraron, no manejan dinero ni nada que se le parezca pero siguen detenidos.

Ya no sabemos qué puerta tocar, no sabemos a quién recurrir. Hace treinta y cinco días que reclamamos y que esperamos equidad en la Justicia.

Al parecer me voy a tener que encadenar para que me escuchen al menos, porque lo que está pasando no se ajusta a derecho y no tiene relación con la verdadera banda de narcotraficantes VIP que dijeron haber desbaratado", finalizó.