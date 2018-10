El boom de la "Laguna Esmeralda"

Ávidos por recorrer y conocer nuevas postales naturales de Salta cientos de personas, por no decir miles, se volcaron el fin de semana pasado a descubrir la laguna Esmeralda, también llamada Paica. Julio Mosquera, un fotógrafo profesional e integrante del grupo Old Bikers Salta que se dedica a conocer lugares a puro pedal, nos comentó que se puede ingresa por dos partes. Una entrada es por los Yacones, por terrenos privados, se pasa la tranquera, se sube hasta las antenas y se baja hacia el río.

La otra opción es por donde ellos fueron el sábado pasado. Salieron desde la Municipalidad de Vaqueros, pasaron por el barrio las Vertientes y siguieron el cauce del río hacia arriba, por zona privada.

Agua, tierra, fuego del sol, cielo y paz en la foto de Delfi Obeid.

Julio resaltó que el camino es durísimo, todo es subida, más de 500 metros de altura. Todo río arriba y por piedras. Hizo notar que de ida solo se cruza el río como seis veces y se tarda entre 3 a 4 horas para llegar. La vuelta, en bajada, se la recorre entre una y dos horas. Al pedírsele una pincelada del lugar, sostuvo: "Es un lugar precioso, todo el sacrificio caminando o en bici lo vale. Se debe tener en cuenta que no hay lugar de sombra. La laguna se forma por la unión de los cauces de dos arroyos, pero esto sucede únicamente en tiempo de sequía. En épocas de lluvia se transforma en río, desaparece".

DATOS ÚTILES. Municipalidad de Vaqueros, tel. 0387 490-1025. Sergio Méndez, Turismo, celular 3876011044. Policía, tel. 0387 490-1003. Si desea practicar trekking hacia la laguna o zonas aledañas, puede hacerlo con un baquiano: WhatsApp 3875798725.

A la laguna llegan caminando, en bicicletas, motos y vehículos 4x4. Con el tema de los motoqueros se debe tener cuidado de no ir cerca de ellos, ya que arrojan muchas piedras en su paso.

Julio Mosquera recomendó visitar el lugar por la mañana ya que el sol pega muy fuerte, además, si se va por la tarde es peligroso regresar de noche. Los visitantes deben llevar mucho líquido, por lo menos dos litros de agua por persona, frutos secos para la alimentación, utilizar ropa liviana y no olvidarse el protector solar. En el caso de ir en bicicleta las piernas deben estar fuertes, llevar cámaras de las ruedas de repuesto, por supuesto inflador.

Las 4x4 del Grupo NOA Track se sumaron a la visita a la laguna.

Por otra parte, Sergio Méndez, director de Turismo Vaqueros, acota que caminando se llega en seis horas y que desde Google Earth se la puede ver a la laguna. Se encuentra en latitud 24º34'45.56''S, longitud 65º31'45.69''O.

Sergio contó que los propietarios de la finca donde se encuentra la laguna están indignados por la cantidad de basura que dejan los visitantes y por el daño en las tranqueras y alambrados.

El secretario de Turismo de Vaqueros, Sergio Méndez, hizo notar que la laguna tiene una profundidad de más de 7 metros y hay que tener cuidado cuando comiencen las lluvias porque de un momento a otro se desborda y se convierte en un torrentoso río. Aconseja que en épocas de lluvia se vaya únicamente con guía. Como ejemplo mencionó el río Vaqueros, bajo del puente, que de un momento a otro y en menos de 20 minutos se torna peligroso por la crecida.

Yacones, ese lugar mágico

Nos cuenta el ingeniero Pachi Jiménez Carrizo que Los Tacones o Estancia Los Yacones o simplemente Yacones es un pequeño poblado de aproximadamente 170 habitantes, perteneciente al municipio de La Caldera. Está situado en las serranías de Vaqueros a unos 15 kilómetros al noroeste de esta localidad. Allí se encuentran una escuelita albergue donde asisten unos 20 niños de la zona. También se puede encontrar una pequeña capilla. Precisamente, el primer o segundo domingo de octubre se realiza la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís lo que aconteció el domingo pasado con una nutrida concurrencia. La mayoría de sus habitantes son puesteros que se dedican a la cría de ganado vacuno y caprino. El acceso no es sencillo, no hay un camino consolidado, se debe transitar por la playa del río de las Nieves y durante la época de lluvias es muy dificultoso acceder al poblado. Por otra parte, en épocas de calor hay que tomar precauciones con las alimañas, teniendo en cuenta que no hay sala de primeros auxilios en el lugar.

En épocas de calor se han detectado en varias ocasiones ejemplares de serpiente yarará y alacranes. Se deben tomar precauciones.

Foto: Emilio Macluff.