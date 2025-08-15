VIDEO. Emotiva misa central en honor a la Virgen de Urkupiña en el Campo Histórico de la Cruz

Con una gran concurrencia de fieles, el Campo Histórico de la Cruz fue escenario de la misa central en honor a la Virgen de Urkupiña, una de las celebraciones religiosas más sentidas por la comunidad boliviana y por numerosos devotos que llegan desde distintos puntos de la provincia.

Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras se acercaron al lugar portando imágenes, flores y ofrendas para rendir homenaje y agradecer a la Virgen por los favores recibidos. El clima de devoción se hizo sentir en cada rincón, acompañado de cantos, oraciones y momentos de recogimiento.

En diálogo con El Tribuno, varios asistentes compartieron su emoción por participar en la ceremonia. “Vengo por la familia y a agradecer todas las bendiciones que nos han brindado”, expresó una mujer visiblemente conmovida. Otra devota destacó: “Estamos muy emocionadas de esta participación. A mí la Virgen me ha dado mucho”.

Un símbolo de unidad y esperanza

La festividad de la Virgen de Urkupiña es considerada un símbolo de unidad y esperanza, y cada año convoca a cientos de personas que encuentran en ella un espacio para renovar su compromiso espiritual y reforzar los lazos comunitarios.



