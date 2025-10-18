PUBLICIDAD

Coloquio IDEA
Crimen de las turistas francesas
Rescate animal
maltrato animal
Tráfico ilegal de fauna
Rosario de Lerma
Deportes

El "Bombardero" Palacio le ganó por KO al "Metalero" Hong y se quedó con el título Argentino Crucero

Con una aceptable presencia de público el salteño derrotó en el tercer round al bonaernse Bruno Hong.
Sabado, 18 de octubre de 2025 09:02
El estadio Delmi volvió a vibrar con una velada de alto voltaje. En el marco del festival “Camino a la Gloria III”, los salteños disfrutaron anoche de una jornada a puro boxeo que coronó al “Bombardero” como nuevo campeón argentino de la categoría Crucero, tras imponerse por nocaut ante el bonaerense “Metalero” Bruno Hong en el tercer round.

 

Con una aceptable presencia de público, el evento ofreció combates intensos desde el inicio, pero fue la pelea de fondo la que se llevó todas las miradas. El “Bombardero”, fiel a su estilo agresivo y contundente, impuso condiciones desde el primer asalto. Hong intentó mantener la distancia con su jab, pero el poder del salteño marcó la diferencia.

 

El festival “Camino a la Gloria III” ratificó una vez más el crecimiento de esta disciplina en la provincia, con promesas locales que buscan su oportunidad en el circuito profesional.


 

