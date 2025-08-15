¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

10°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
cumbre en Alaska
Patricia Bullrich
Salta
Aasesino serial en Jujuy
Día del Niño
El clima en Salta
Juegos de niños
Festejos de la Virgen de Urkupiña
Estrenos de Netflix
Liga Profesional Argentina
Deportes

En VIVO: Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025, minuto a minuto

El encuentro se disputa en el Cilindro de Avellaneda. 
Viernes, 15 de agosto de 2025 21:25
Racing ya se mide ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda, por un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. 

El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llega a este duelo después de un empate 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera. El único tanto convertido en aquella tarde llegó de la mano del extremo derecho Santiago Germán Solari. 

 

Por otro lado, el elenco liderado por el entrenador Diego Dabove viene de una dura derrota ante Huracán, en condición de local. 

 

 

Últimas noticias

