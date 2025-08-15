En VIVO: Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025, minuto a minuto

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Racing ya se mide ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda, por un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llega a este duelo después de un empate 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera. El único tanto convertido en aquella tarde llegó de la mano del extremo derecho Santiago Germán Solari.

Por otro lado, el elenco liderado por el entrenador Diego Dabove viene de una dura derrota ante Huracán, en condición de local.