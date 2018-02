Se complica la situación en Salta: hay inundaciones cerca de Dragones y gente que tiene que evacuar 

Más de diez familias, a 40 kilómetros al norte de Dragones, en un diámetro de 25 kilómetros, se vieron afectadas en los últimos días por las inundaciones y muchos deben dejar sus casas en la mayoría de los casos de adobe.

Producto de las fuertes lluvias, varias personas llegaron en caballos hasta la localidad de Dragones para pedir ayuda para sacar a sus familias que se encuentran aisladas por las inundaciones. “Hay mujeres y niños. Muchas familias que perdieron sus cosas. Sabemos que dos viviendas se derrumbaron”, dijo Luis una de las personas que llegó hasta Dragones para pedir ayuda. “Las crecidas vienen de Tartagal”, agregó.

En la zona indicada son varios los parajes se vieron afectados por los desbordes de los bañados. “Wamache, La Wachipa, La Estelita, Curtiembre y otros.

En diálogo con El Tribuno, el concejal Sergio Rubén Claveria, señaló preocupado que ya se comunicó con las autoridades para pedir ayuda para sacar a las familias que se encuentran anegadas por las inundaciones. “Lamentablemente para llegar hasta los parajes se necesitan vehículos todo terreno, pero hasta el momento no hubo una respuesta clara”,dijo. “Desde Defensa Civil me dijeron que en la zona está todo bien que no hace falta la ayuda, pero la realidad es otra”, dijo el edil desconcertado.



Agregó que son cinco los puestos afectados desde donde llegaron los jinetes para advertir de la situación que se vive al norte de la localidad.

Clavería explicó que estas inundaciones se producen por el corrimiento de las aguas que viene del norte causando que rebalsen las cañadas.